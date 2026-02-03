Достижения.рф

Ранний старт в кино, многочисленные поклонницы и учеба в МГИМО: куда пропал актер Никита Митасов после съемок в сериале «Родители»?

Никита Митасов (Фото: Instagram* / @nik_mitasov)

Актеру Никите Митасову, известному зрителям по яркой роли Ильи Соколова в популярном сериале «Родители», 4 февраля исполняется 24 года. Этот молодой артист, дебютировавший в кино еще в детстве, прошел путь от эпизодов в «Елках-3» до статуса одного из самых узнаваемых юных актеров российского телевидения. О творческой и личной жизни восходящей звезды кино читайте в материале «Радио 1».




Биография Никиты Митасова

Никита Митасов родился 4 февраля 2002 года в Орле в семье, не связанной с миром искусства. Однако его родители с самого раннего возраста поддерживали разностороннее развитие сына. Таланты мальчика проявились рано: он серьезно занимался спортом в школе Олимпийского резерва, осваивая плавание, футбол и баскетбол, и одновременно получал музыкальное образование в Школе искусств имени М. А. Балакирева, где научился играть на гитаре, фортепиано и синтезаторе, а также занимался бальными танцами и хип-хопом. Никита вступал на концертах в Берлине и в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

Никита Митасов (Фото: Instagram* / @nik_mitasov)
В кинематограф он попал почти случайно, но стремительно. Дебютной работой стала эпизодическая роль в фильме-сказке «Старинные часы», когда Никите было всего девять лет. Уже через два года последовала череда проектов, сделавших его лицо узнаваемым. Он сыграл юного Васила, брата знаменитой провидицы, в сериале «Вангелия», появился в новогоднем блокбастере «Ёлки 3» и боевике «Лютый». Но настоящим звездным часом стала главная роль Ильи Соколова в комедийном сериале «Родители», который стартовал в 2015 году. Этот образ подростка-футболиста принес Митасову всенародную любовь. В настоящее время фильмография актера насчитывает более 15 работ в кино и сериалах.

Личная жизнь под прицелом

С приходом популярности личная жизнь юного актера стала предметом жгучего интереса многочисленных поклонниц. Однако Никита всегда старался оградить свое приватное пространство от навязчивого внимания. Известно, что он не женат. В своих социальных сетях он периодически публикует фотографии с девушкой, тщательно скрывая ее имя и лицо, что лишь подогревает публику.

Основными компаньонами, чьи изображения регулярно появляются в его аккаунтах, являются домашние питомцы — кошка Кира и кот Олег. Актер ведет довольно закрытый образ жизни, предпочитая съемкам и публичности учебу, чтение и занятия спортом.

Куда пропадал Митасов

Никита Митасов, Александр Жигалкин и Александр Самойленко мл. (Фото: Instagram* / @nik_mitasov)
После того как в 2020 году вышел четвёртый сезон сериала «Родители», Никита Митасов поступил в МГИМО на факультет международной журналистики и почти перестал появляться на экране. Эта пауза в карьере, растянувшаяся на несколько лет, шокировала поклонников. Поговаривали о конфликте интересов, о том, что университетская среда и дипломатические амбиции вытеснили любовь к актерству. Ситуацию усугублял тот факт, что Митасов удалил свои портфолио с сайтов большинства актерских агентств, с которыми сотрудничал прежде. Этот шаг был воспринят поклонниками как демонстративный уход из профессии, однако эта пауза в актерской карьере была временной.

Сейчас Никита Митасов живет в Москве, совмещая учебу в МГИМО с актерской работой. Долгожданное возвращение на экраны состоялось в 2024 году — актер вновь появился в роли Ильи Соколова, но уже повзрослевшего и женатого, в новом сезоне семейной саги, вышедшем под названием «Родители родителей». Стоит отметить, что сериал продлен на второй сезон, а это значит, что поклонники актера продолжат наслаждаться его творчеством и дальше.

Елена Генералова

