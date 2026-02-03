Ранний старт в кино, многочисленные поклонницы и учеба в МГИМО: куда пропал актер Никита Митасов после съемок в сериале «Родители»?
Актеру Никите Митасову, известному зрителям по яркой роли Ильи Соколова в популярном сериале «Родители», 4 февраля исполняется 24 года. Этот молодой артист, дебютировавший в кино еще в детстве, прошел путь от эпизодов в «Елках-3» до статуса одного из самых узнаваемых юных актеров российского телевидения. О творческой и личной жизни восходящей звезды кино читайте в материале «Радио 1».
Биография Никиты МитасоваНикита Митасов родился 4 февраля 2002 года в Орле в семье, не связанной с миром искусства. Однако его родители с самого раннего возраста поддерживали разностороннее развитие сына. Таланты мальчика проявились рано: он серьезно занимался спортом в школе Олимпийского резерва, осваивая плавание, футбол и баскетбол, и одновременно получал музыкальное образование в Школе искусств имени М. А. Балакирева, где научился играть на гитаре, фортепиано и синтезаторе, а также занимался бальными танцами и хип-хопом. Никита вступал на концертах в Берлине и в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.
В кинематограф он попал почти случайно, но стремительно. Дебютной работой стала эпизодическая роль в фильме-сказке «Старинные часы», когда Никите было всего девять лет. Уже через два года последовала череда проектов, сделавших его лицо узнаваемым. Он сыграл юного Васила, брата знаменитой провидицы, в сериале «Вангелия», появился в новогоднем блокбастере «Ёлки 3» и боевике «Лютый». Но настоящим звездным часом стала главная роль Ильи Соколова в комедийном сериале «Родители», который стартовал в 2015 году. Этот образ подростка-футболиста принес Митасову всенародную любовь. В настоящее время фильмография актера насчитывает более 15 работ в кино и сериалах.
Личная жизнь под прицеломС приходом популярности личная жизнь юного актера стала предметом жгучего интереса многочисленных поклонниц. Однако Никита всегда старался оградить свое приватное пространство от навязчивого внимания. Известно, что он не женат. В своих социальных сетях он периодически публикует фотографии с девушкой, тщательно скрывая ее имя и лицо, что лишь подогревает публику.
Основными компаньонами, чьи изображения регулярно появляются в его аккаунтах, являются домашние питомцы — кошка Кира и кот Олег. Актер ведет довольно закрытый образ жизни, предпочитая съемкам и публичности учебу, чтение и занятия спортом.
Куда пропадал МитасовПосле того как в 2020 году вышел четвёртый сезон сериала «Родители», Никита Митасов поступил в МГИМО на факультет международной журналистики и почти перестал появляться на экране. Эта пауза в карьере, растянувшаяся на несколько лет, шокировала поклонников. Поговаривали о конфликте интересов, о том, что университетская среда и дипломатические амбиции вытеснили любовь к актерству. Ситуацию усугублял тот факт, что Митасов удалил свои портфолио с сайтов большинства актерских агентств, с которыми сотрудничал прежде. Этот шаг был воспринят поклонниками как демонстративный уход из профессии, однако эта пауза в актерской карьере была временной.
Сейчас Никита Митасов живет в Москве, совмещая учебу в МГИМО с актерской работой. Долгожданное возвращение на экраны состоялось в 2024 году — актер вновь появился в роли Ильи Соколова, но уже повзрослевшего и женатого, в новом сезоне семейной саги, вышедшем под названием «Родители родителей». Стоит отметить, что сериал продлен на второй сезон, а это значит, что поклонники актера продолжат наслаждаться его творчеством и дальше.