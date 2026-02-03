03 февраля 2026, 16:26

Никита Митасов (Фото: Instagram* / @nik_mitasov)

Актеру Никите Митасову, известному зрителям по яркой роли Ильи Соколова в популярном сериале «Родители», 4 февраля исполняется 24 года. Этот молодой артист, дебютировавший в кино еще в детстве, прошел путь от эпизодов в «Елках-3» до статуса одного из самых узнаваемых юных актеров российского телевидения. О творческой и личной жизни восходящей звезды кино читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Никиты Митасова Личная жизнь под прицелом Куда пропадал Митасов



Биография Никиты Митасова

Никита Митасов (Фото: Instagram* / @nik_mitasov)

Личная жизнь под прицелом

Куда пропадал Митасов