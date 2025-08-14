«Абсолютно поддерживаю»: Сергей Шнуров высказался о запрете песен группы «Ленинград»
Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете песен группы «Ленинград»
Российский исполнитель и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал решение районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти песен коллектива. По словам певца, данные треки не предназначены для несовершеннолетних.
В своей беседе с NEWS.ru Шнуров поддержал решение суда и заявил, что запрещенные к распространению песни действительно не предназначены для прослушивания малолетними.
«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда!», — сказал Сергей.
Соответствующее решение прокуратуры одобрил суд. При этом решение было принято еще в октябре 2024 года.