«Абсолютно поддерживаю»: Сергей Шнуров высказался о запрете песен группы «Ленинград»

14 августа 2025, 14:05

Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете песен группы «Ленинград»

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Российский исполнитель и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал решение районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти песен коллектива. По словам певца, данные треки не предназначены для несовершеннолетних.





В своей беседе с NEWS.ru Шнуров поддержал решение суда и заявил, что запрещенные к распространению песни действительно не предназначены для прослушивания малолетними.





«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда!», — сказал Сергей.