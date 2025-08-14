Эвелина Блёданс прокомментировала семью Дибровых: «Когда они всё расскажут, то страна ахнет»
Эвелина Блёданс призвала дождаться официальной информации о Дибровых
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, отметившая 56-летие, прокомментировала недавние заявления юриста Екатерины Гордон о ситуации в семье Дмитрия Диброва.
Юрист утверждала, что Роман Товстик перевёз детей к супруге телеведущего.
В беседе с Woman.ru Блёданс призналась, что не располагает полной информацией о происходящем, но призвала общественность дождаться официальных заявлений.
Она подчеркнула, что многие сведения, циркулирующие в интернете, не соответствуют действительности.
Актриса отметила, что отношения между Дмитрием и Полиной остаются нормальными и строятся на взаимоуважении.
«Когда они всё расскажут, то страна ахнет и скажет, как мы могли так говорить про девочку, мать троих детей, жену одного из легендарных ведущих, интеллектуала и интеллигента?!» — отметила актриса.Кроме того, Блёданс раскритиковала Екатерину Гордон за стремление к публичности.
«С волны потом будет больно падать, особенно после всего, что было сказано», — сказала телеведущая.