Эвелина Блёданс прокомментировала семью Дибровых: «Когда они всё расскажут, то страна ахнет»

14 августа 2025, 14:36

Эвелина Блёданс призвала дождаться официальной информации о Дибровых

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, отметившая 56-летие, прокомментировала недавние заявления юриста Екатерины Гордон о ситуации в семье Дмитрия Диброва.





Юрист утверждала, что Роман Товстик перевёз детей к супруге телеведущего.



В беседе с Woman.ru Блёданс призналась, что не располагает полной информацией о происходящем, но призвала общественность дождаться официальных заявлений.



Она подчеркнула, что многие сведения, циркулирующие в интернете, не соответствуют действительности.



Актриса отметила, что отношения между Дмитрием и Полиной остаются нормальными и строятся на взаимоуважении.





«Когда они всё расскажут, то страна ахнет и скажет, как мы могли так говорить про девочку, мать троих детей, жену одного из легендарных ведущих, интеллектуала и интеллигента?!» — отметила актриса.

«С волны потом будет больно падать, особенно после всего, что было сказано», — сказала телеведущая.