Ещё одна компания Филиппа Киркорова прекращает работу

Налоговая закрывает ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн»
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Налоговая служба прекратила деятельность компании ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн», принадлежащей известному певцу. Об этом сообщает «Звездач».



Организация занималась вопросами, связанными с исполнительскими искусствами.

Причиной закрытия стали недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, а все счета фирмы на данный момент заморожены.

Помимо этого, Филипп Киркоров проиграл суд с Пенсионным фондом по иску на сумму 1 500 рублей.

В то же время артист погасил задолженность по налогам в размере 40 тысяч рублей.

Софья Метелева

