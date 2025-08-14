Ещё одна компания Филиппа Киркорова прекращает работу
Налоговая закрывает ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн»
Налоговая служба прекратила деятельность компании ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн», принадлежащей известному певцу. Об этом сообщает «Звездач».
Организация занималась вопросами, связанными с исполнительскими искусствами.
Причиной закрытия стали недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, а все счета фирмы на данный момент заморожены.
Помимо этого, Филипп Киркоров проиграл суд с Пенсионным фондом по иску на сумму 1 500 рублей.
В то же время артист погасил задолженность по налогам в размере 40 тысяч рублей.
