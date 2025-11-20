Звезда сериала «Ландыши» и сестра Тимати: кто еще из знаменитостей не устоял перед Стасом Пьехой? Личная жизнь и зависимости певца
Личная жизнь Стаса Пьехи полна интересных моментов. Например, он около четырех лет встречался с двоюродной сестрой Тимати. Позже СМИ связывали певца с Тамарой Смирновой, его партнершей по шоу «Звезды в опере», а также с актрисой Марией Кожевниковой. Однако ни один из этих романов не был официально подтвержден. Что же скрывает этот обаятельный купидон под своей улыбкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Отношения с сестрой ТиматиСтас и Тимати были участниками четвертого сезона «Фабрики звезд». Внук Эдиты Пьехи позже закрутил роман с двоюродной сестрой рэпера, Викторией Смирновой. По его словам, многие молодые люди из «звездного дома» мечтали познакомиться с ней. Однако именно ему удалось быстро завоевать ее сердце.
«Я с сестрой Тимати начал встречаться, которую практически всю «Фабрику» видели участники. Мальчики были в шоке, все мечтали с ней встречаться. И, конечно, Антоша Зацепин тоже. Он там с курточкой бегал, предлагал помочь. Но тут я его причесал. Я был нацелен и она, оказывается, была нацелена. Она смотрела выпуски из звездного дома. На брата любовалась и хотела со мной встречаться», — говорил он.
Их роман продолжался даже после завершения шоу. Виктория снялась в его клипе «О тебе». Молодые люди были вместе четыре года, пока она не уехала учиться в Лондон.
Брак с Натальей ГорчаковойСтас Пьеха официально женился на модели Наталье Горчаковой. В 2014 году у них родился сын Петр. Однако артист начал делиться фото с семьей только после того, как папарацци узнали о рождении малыша. В 2016 году стало известно, что их отношения закончились. Стас признался, что не был готов к семейной жизни. Несмотря на расставание, они остались в хороших отношениях. Теперь певец стал «воскресным» отцом для мальчика.
Ситуация усложняется тем, что Наталья с сыном живут под Петербургом, а Стас — в Москве. Однако он полностью заботится о ребенке. Артист построил дом в Подмосковье, но позже продал его и купил квартиру в Пушкине, чтобы обеспечить сына всем необходимым.
Сын Стаса Пьехи попал в больницуВ 2021 году в жизни Пьехи произошел неприятный инцидент. Его ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и сотрясением мозга. Это заставило артиста обратиться к известному адвокату Сергею Жорину, чтобы защитить интересы сына. Всё началось с конфликта Пети с одним из детей жены футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина запретила детям общаться, а Петя в порыве эмоций случайно повредил бассейн соседей карандашом. После этого последовал неожиданный всплеск агрессии. Хотя бывшая жена Стаса предложила все починить, Ирина Безбородова перешла границы. Она грубо швырнула Петра на землю, а когда на помощь к внуку выбежала мама Натальи, напала и на неё. В интернете появились видео, где агрессивная соседка угрожает бабушке мальчика расправой. Ситуация оказалась очень напряженной и неприятной для всей семьи.
После разводаПосле развода Стас Пьеха начал встречаться с режиссером Елизаветой Клюзко, с которой познакомился на съемках клипа «Листы календаря». В прессе часто появлялись слухи о его романе с Ольгой Ломакиной, участницей шоу «Холостяк». Журналисты находили улики, подтверждающие их отношения, но сами звезды не подтверждали эти сплетни.
Сейчас Стас старается не отвечать на вопросы о своей личной жизни. Однако в одном из интервью в 2022 году он рассказал о своем идеале: ему нужна умная, заботливая и веселая девушка. В мае 2023 года звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик объявила о расставании с певцом. Слухи об их романе начали появляться еще летом прошлого года, когда они вместе отдыхали на Мальдивах. Разница в возрасте — 20 лет — многих удивляла, но актриса говорила, что это не имеет значения.
Позже осенью в социальных сетях появились романтические снимки Стаса с Гузель Хасановой. Многие решили, что у них роман, но вскоре выяснилось, что это всего лишь часть работы над проектом.