Звезду «Морских дьяволов» Владимира Колганова задержали за фото голого ребёнка

20 ноября 2025, 13:34

Владимир Колганов (Фото: кадр из сериала «Синее озеро»)

В Санкт-Петербурге задержали актёра Владимира Колганова, известного по сериалам «Убойная сила» и «Морские дьяволы». Правоохранительные органы подозревают его в публикации в интернете фотографий обнажённого ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.