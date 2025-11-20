Звезду «Морских дьяволов» Владимира Колганова задержали за фото голого ребёнка
В Санкт-Петербурге задержали актёра Владимира Колганова, известного по сериалам «Убойная сила» и «Морские дьяволы». Правоохранительные органы подозревают его в публикации в интернете фотографий обнажённого ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вместе с 47-летним артистом задержали 52-летнего предпринимателя Евгения Кириллова. Следствие считает, что Колганов фотографировал и размещал снимки, которые находились в открытом доступе до момента задержания.
По версии оперативников, мужчины распространяли эти фотографии через даркнет и на зарубежных интернет-ресурсах. В настоящее время следователи проводят обыски в квартирах задержанных.
Владимир Колганов играл в таких сериалах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и работал в Александринском театре.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о жизни актёра из «Летят журавли» Алексея Баталова.
Читайте также: