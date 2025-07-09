09 июля 2025, 14:30

Сергей Юшкевич (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Юшкевич — имя, знакомое многим поклонникам отечественного кинематографа. На его счету более 190 ролей в кино и сериалах, а также четверть века службы в знаменитом театре «Современник». Однако за успехом стоит непростая история. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Первые шаги к мечте Настоящая слава Первая любовь Конфликт между мамой и женой Отношения с отцом

Детство и юность

Фото: iStock/AntaresNS



Первые шаги к мечте

Фото: iStock/AngelaMacario



Настоящая слава

Фото: iStock/fergregory



Первая любовь

Фото: iStock/vadimguzhva

Конфликт между мамой и женой

Фото: iStock/mediaphotos



Отношения с отцом