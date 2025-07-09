Разбои, встреча с отцом в 43 года, ссоры жены и матери: Сергею Юшкевичу 57 лет. Что ему пришлось пережить, чтобы попасть в кино?

Сергей Юшкевич (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Юшкевич — имя, знакомое многим поклонникам отечественного кинематографа. На его счету более 190 ролей в кино и сериалах, а также четверть века службы в знаменитом театре «Современник». Однако за успехом стоит непростая история. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность

Сергей родился 9 июля 1967 года и провел своё детство в Черновцах. Этот период, как он сам вспоминает, не приносил радости: друзья уезжали на каникулы, и мальчику приходилось скучать в компании мамы и её подруг. Отец покинул семью, когда Сергею было всего три месяца, а настоящая встреча с ним состоялась лишь спустя 43 года. Мама мальчика работала инженером и редко бывала дома.

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В подростковом возрасте Сергей оказался в плохой компании. В поисках острых ощущений он и его друзья совершали «гнусные поступки», нападая на прохожих. Однажды это привело к опасной ситуации: группа подростков решила напасть на одного мужчину, который оказался не только сильным, но и готовым дать отпор. В результате, они были разбросаны в разные стороны, а Сергей столкнулся с гневом своего противника. Мужчина схватил юношу и, несмотря на ярость, не нанёс ему ударов, лишь встряхнул и спросил, что он делает. Этот урок стал для Сергея судьбоносным — он навсегда запомнил тот момент, когда столкнулся с последствиями своих действий.

Первые шаги к мечте

Юшкевич увлекся театром и начал готовиться к поступлению в театральное. После окончания школы он пытался поступить в Щукинское училище, но не прошел отбор. Работая монтировщиком в Черновицкой муздраме, он отправился служить в армию. Демобилизовавшись в 1987 году, снова попытался поступить, но не дошел до третьего тура. Не желая возвращаться домой, он устроился в Метрострой и записался на подготовительные курсы при Школе-студии МХАТ. В 1989 году его мечта осуществилась — он стал студентом Щукинского училища, учась у Альберта Бурова, которого считает своим «крестным отцом» в профессии.

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После получения диплома Сергей Юшкевич семь лет служил в театре имени Маяковского. Благодаря Сергею Гармашу он перешёл в «Современник». Юшкевич сначала планировал оставаться в театре Маяковского и сотрудничать с «Современником», но плотный график работы не оставил такой возможности. Убедившись, что работа в «Современнике» более динамична и интересна, он решил перейти в труппу этого театра. С тех пор он продолжает служить в «Современнике» и сотрудничает с другими театрами.

Настоящая слава

Сергей Юшкевич дебютировал в кино в эпизоде фильма «Полнолуние» сразу после окончания Щукинского училища. Однако настоящая слава пришла к нему с сериалом «Простые истины», после чего предложения о съёмках стали поступать регулярно. Сначала он играл второстепенные роли, но со временем стал исполнять главные роли в таких фильмах, как «Любовь на сене», «Мать и мачеха», «Осенняя мелодия любви», «Белая ночь», «Реализация», «Поворот на счастье» и «Зло».

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Первая любовь

Первая любовь Сергея Юшкевича пришлась на подростковый возраст, но чувства не были взаимными. Даже служа в армии, он надеялся завоевать сердце девушки, но после возвращения узнал о её свадьбе, что сильно его огорчило. В 32 года, в театре, он встретил Елену Рашевскую, которая продавала билеты. С первого взгляда он почувствовал, что это та самая любовь, которую ждал. Он хотел сделать ей предложение сразу, но решил не торопиться, чтобы не испугать её.

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На первом свидании Сергей Юшкевич уже представлял свою будущую жизнь с Еленой: уютный дом, наполненный светом и радостью, и двое детей, которые придадут семейному счастью особый смысл. Его мечты о семье воплотились в реальность — вот уже четверть века он живет в гармонии с любимой женой Еленой, которая подарила ему двух дочерей, Селену и Дарину. Несмотря на то что Сергей всячески отговаривал своих дочек от выбора театральной карьеры, старшая не стремилась к сцене, а вот младшая, Дарина, ослушалась отцовских предостережений и решила следовать по его стопам.

Конфликт между мамой и женой

Отношения Елены со свекровью, Светланой Павловной, с самого начала были напряжёнными. Светлана считала, что Елена отбирает у неё сына, что приводило к частым скандалам и конфликтам во время визитов. Сергей долго пытался примирить свою мать и жену, но в конце концов принял решение разлучить их во время визитов. Он оплачивал гостиницу для мамы, чтобы она могла видеть сына и внучек, не встречаясь с Еленой.

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Отношения с отцом

Сергей долгое время не общался с отцом из-за запретов матери. Они встретились лишь в 43 года. Светлана Павловна говорила, что отец не интересуется сыном, тогда как Иван Михайлович наблюдал за Сергеем издалека. После многих лет разлуки Иван Михайлович решился на встречу с сыном и передал ему свой номер телефона. Сергей рад появлению отца в своей жизни, хотя это вызвало недовольство у мамы.
Дарья Осипова

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