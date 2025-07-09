Разбои, встреча с отцом в 43 года, ссоры жены и матери: Сергею Юшкевичу 57 лет. Что ему пришлось пережить, чтобы попасть в кино?
Сергей Юшкевич — имя, знакомое многим поклонникам отечественного кинематографа. На его счету более 190 ролей в кино и сериалах, а также четверть века службы в знаменитом театре «Современник». Однако за успехом стоит непростая история. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьСергей родился 9 июля 1967 года и провел своё детство в Черновцах. Этот период, как он сам вспоминает, не приносил радости: друзья уезжали на каникулы, и мальчику приходилось скучать в компании мамы и её подруг. Отец покинул семью, когда Сергею было всего три месяца, а настоящая встреча с ним состоялась лишь спустя 43 года. Мама мальчика работала инженером и редко бывала дома.
В подростковом возрасте Сергей оказался в плохой компании. В поисках острых ощущений он и его друзья совершали «гнусные поступки», нападая на прохожих. Однажды это привело к опасной ситуации: группа подростков решила напасть на одного мужчину, который оказался не только сильным, но и готовым дать отпор. В результате, они были разбросаны в разные стороны, а Сергей столкнулся с гневом своего противника. Мужчина схватил юношу и, несмотря на ярость, не нанёс ему ударов, лишь встряхнул и спросил, что он делает. Этот урок стал для Сергея судьбоносным — он навсегда запомнил тот момент, когда столкнулся с последствиями своих действий.
Первые шаги к мечтеЮшкевич увлекся театром и начал готовиться к поступлению в театральное. После окончания школы он пытался поступить в Щукинское училище, но не прошел отбор. Работая монтировщиком в Черновицкой муздраме, он отправился служить в армию. Демобилизовавшись в 1987 году, снова попытался поступить, но не дошел до третьего тура. Не желая возвращаться домой, он устроился в Метрострой и записался на подготовительные курсы при Школе-студии МХАТ. В 1989 году его мечта осуществилась — он стал студентом Щукинского училища, учась у Альберта Бурова, которого считает своим «крестным отцом» в профессии.
После получения диплома Сергей Юшкевич семь лет служил в театре имени Маяковского. Благодаря Сергею Гармашу он перешёл в «Современник». Юшкевич сначала планировал оставаться в театре Маяковского и сотрудничать с «Современником», но плотный график работы не оставил такой возможности. Убедившись, что работа в «Современнике» более динамична и интересна, он решил перейти в труппу этого театра. С тех пор он продолжает служить в «Современнике» и сотрудничает с другими театрами.
Настоящая славаСергей Юшкевич дебютировал в кино в эпизоде фильма «Полнолуние» сразу после окончания Щукинского училища. Однако настоящая слава пришла к нему с сериалом «Простые истины», после чего предложения о съёмках стали поступать регулярно. Сначала он играл второстепенные роли, но со временем стал исполнять главные роли в таких фильмах, как «Любовь на сене», «Мать и мачеха», «Осенняя мелодия любви», «Белая ночь», «Реализация», «Поворот на счастье» и «Зло».
Первая любовьПервая любовь Сергея Юшкевича пришлась на подростковый возраст, но чувства не были взаимными. Даже служа в армии, он надеялся завоевать сердце девушки, но после возвращения узнал о её свадьбе, что сильно его огорчило. В 32 года, в театре, он встретил Елену Рашевскую, которая продавала билеты. С первого взгляда он почувствовал, что это та самая любовь, которую ждал. Он хотел сделать ей предложение сразу, но решил не торопиться, чтобы не испугать её.
На первом свидании Сергей Юшкевич уже представлял свою будущую жизнь с Еленой: уютный дом, наполненный светом и радостью, и двое детей, которые придадут семейному счастью особый смысл. Его мечты о семье воплотились в реальность — вот уже четверть века он живет в гармонии с любимой женой Еленой, которая подарила ему двух дочерей, Селену и Дарину. Несмотря на то что Сергей всячески отговаривал своих дочек от выбора театральной карьеры, старшая не стремилась к сцене, а вот младшая, Дарина, ослушалась отцовских предостережений и решила следовать по его стопам.