Беременная Агата Муцениеце отказалась от нижнего белья из-за жары
36-летняя Агата Муцениеце, которая совсем скоро станет мамой в третий раз, в личном блоге продемонстрировала новый модный образ.
Актриса прогулялась по российской столице в облегающем платье, которое подчеркнуло ее беременный животик. Судя по снимку, Муцениеце отказалась от нижнего белья из-за сильной жары в Москве.
Артистка продолжает активно сниматься в кино, несмотря на беременность. Уйти в декрет она планирует только ближе к осени.
*Запрещен в РФ
Читайте также: