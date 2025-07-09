Беременная Агата Муцениеце отказалась от нижнего белья из-за жары

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

36-летняя Агата Муцениеце, которая совсем скоро станет мамой в третий раз, в личном блоге продемонстрировала новый модный образ.



Актриса прогулялась по российской столице в облегающем платье, которое подчеркнуло ее беременный животик. Судя по снимку, Муцениеце отказалась от нижнего белья из-за сильной жары в Москве.

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Артистка продолжает активно сниматься в кино, несмотря на беременность. Уйти в декрет она планирует только ближе к осени.

*Запрещен в ​РФ

Екатерина Коршунова

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