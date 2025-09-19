«Раздевайся, я ничего делать не буду»: каким на самом деле был Олег Табаков и что о нем говорит вдова после скандала с домогательствами
Актрисы Елена Антоненко и Ольга Машная публично обвинили мэтра отечественного театра Олега Табакова в домогательствах. Однако его вдова называет упреки женщин «бредом завистливых неудачниц». Что известно о скандальных обвинениях в адрес кумира миллионов, расскажет «Радио 1».
Ученицы Табакова обвинили его в домогательствахАктриса Елена Антоненко одна из первых, кто решился рассказать о том, что она пережила в студенческие годы. Артистка вспоминала в беседе с «Комсомольской правдой», как при поступлении в МХАТ Табаков просил её раздеться, следом добавляя фразу — «я ничего делать не буду». Шокированная девушка покинула аудиторию. По ее словам, такое поведение было не исключением, а полноценной системой манипуляций, связанной с хорошими оценками и продвижением по театральной карьерной лестнице. Молодые студентки, мечтавшие о театральной карьере, регулярно оказывались в двусмысленных ситуациях, связанных со своим наставником.
Позже, в 2019 году, Антоненко заявила, что при попытке проконсультироваться с Табаковым о трудоустройстве в театр, он в конце беседы якобы попросил ее показать грудь. Однако затем она опровергла эти обвинения, заявив, что слова были вырваны из контекста, и мэтр якобы просто неудачно пошутил, приводя пример, с какими непотребными просьбами к девушке могут обратиться режиссеры.
Также в центре внимания семьи Табаковых оказалась Ольга Машная. В студенчестве она начала встречаться с сыном Табакова Антоном, чтобы защититься от навязчивого внимания отца-режиссера. Однако, когда об отношениях с Антоном стало известно, Ольгу сразу отчислили с формулировкой «профессиональная непригодность».
Позднее Елена Антоненко прокомментирует инцидент с отчислением Машной: «Это была чистая месть. Он не мог простить, что его перехитрила молоденькая студентка».
Семейные тайны и желание мести
Сын Олега Табакова Антон утверждает, что его отношения с Ольгой Машной были основаны на искренней любви. Однако, многие считают, что этот роман был всего лишь способом хорошей мести за отчисление девушки из МХАТа. Вдова Олега Табакова Марина Зудина категорически отвергла обвинения в адрес мужа, называя их «бредом завистливых неудачниц». Она не может в это поверить и считает происходящее попыткой очернить имя покойного супруга.
Несмотря на скандальные обвинения в адрес супруга, Марина Зудина с теплотой и нежностью вспоминает годы, проведенные рядом с Олегом Табаковым. Она неизменно подчеркивает, что жизнь с ним была наполнена светом и счастьем. По ее словам, мэтр был человеком невероятно ироничным и веселым, и именно в этом они нашли полное созвучие.
Еще одним важным правилом их дома было полное отсутствие кулуарных разговоров и обсуждений коллег. Любой возможный негатив ограничивался лишь парой коротких фраз. Зудина признается, что порой у нее даже возникало ощущение, будто они с супругом мыслят и чувствуют одинаково.