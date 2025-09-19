«Раздевайся, я ничего делать не буду»: каким на самом деле был Олег Табаков и что о нем говорит вдова после скандала с домогательствами

19 сентября 2025, 14:43

Олег Табаков с супругой Мариной Зудиной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актрисы Елена Антоненко и Ольга Машная публично обвинили мэтра отечественного театра Олега Табакова в домогательствах. Однако его вдова называет упреки женщин «бредом завистливых неудачниц». Что известно о скандальных обвинениях в адрес кумира миллионов, расскажет «Радио 1».





Ученицы Табакова обвинили его в домогательствах

Ольга Машная (Фото: РИА Новости)



Семейные тайны и желание мести