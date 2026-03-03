Разменял Алферову на ровесницу дочери и молодую тещу: секреты гарема Егора Бероева — измена с фигуристкой, грех династии и тайная свадьба
Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 25 лет совместной жизни. Причиной развода стали новые отношения актера с Анной Панкратовой, которая младше Егора на 19 лет. Интересная деталь: новая избранница артиста всего на три года старше его дочери Евдокии. Какие еще тайны вскрылись после развода расскажет «Радио 1».
История, которая заставила говорить о себе всехОказалось, что брак дал трещину не сегодня — более 15 лет назад у Бероева уже был роман на стороне с известной фигуристкой Екатериной Гордеевой. Тогда Ксения Алферова сумела сохранить семью несмотря на предательство. Но всему есть предел: судя по всему, чаша ее терпения переполнилась. Стоит признать, что в шкафу у Егора пылится не один скелет.
Ребенок от большой любви, оставшийся без отцаЕгор Бероев не привык распространяться о своих корнях. И дело вовсе не в природной скромности — просто за плечами артиста тянется шлейф непростых семейных историй, которые он не хочет выносить на публику. Его знаменитая актерская династия берет начало от деда — Вадима Бероева. Он появился на свет в семье польской дворянки и врача из Осетии, а всесоюзную славу обрел после роли майора Вихря, ставшего кумиром 60-х. Судьба отвела ему мало времени: яркая жизнь оборвалась в 35. Поговаривали, что сказалась пагубная привычка к спиртному, которую Вадим не оставил, несмотря на больную печень.
После смерти Вадима осталась 13-летняя дочь Елена. Она пошла по стопам отца, но выбрала театр, а не кино. Именно у Елены родился сын Егор — от актера Вадима Михеенко. Тот называл мальчика не иначе как «плодом любви», но воспитывать ребенка не спешил: время было беззаботное, хипповое, с ветром в голове и чередой романов.
Брак с Еленой продержался всего год. Бабушка активно настраивала дочь против зятя, и та в итоге подала на развод. Вот только чувства никуда не делись: еще долго они тайно встречались, не в силах отпустить друг друга. Егору с пеленок внушали: отец вас бросил, он предатель. Обида въелась в сердце мальчика и осталась там на десятилетия.
35 лет — срок, который отец и сын провели в полной разлуке. И всё это время Вадим Михеенко молчал. Но однажды решился — заговорил о сыне через прессу: «Так хочется обнять Егора, заглянуть ему в глаза. Передайте через вас: сынок, с днём рождения! Я надеюсь, ты простишь и придёшь». Егор откликнулся. Они встретились, поговорили, восстановили связь. Заодно выяснилась любопытная деталь биографии отца: за плечами Михеенко, помимо бесчисленных романов, значится девять официальных браков.
Секрет обаяния Бероева: чем он покорил Ксению АлферовуГде и когда зажглась искра между Бероевым и Алферовой? В конце 90-х на обычной пресс-конференции. Мероприятие как мероприятие: толпа актеров, камеры, вопросы про кино. Кто-то просто хотел попасть в телевизор, кто-то искал нужные связи — а кто-то нашел свою любовь. В центре светской суеты они встретились глазами.
По словам Бероева, он сразу понял, что хочет быть с этой женщиной. Но подойти не осмелился — только что окончивший Щуку, он постеснялся знакомиться со студенткой МХАТа. Второй шанс подарили съемки сериала «Московские окна». Егор начал активно ухаживать, но Ксения сопротивлялась: она не хотела связывать жизнь с актёром, насмотревшись на тяжёлый развод матери с Александром Абдуловым. Однако настойчивость Бероева и его серьёзные намерения убедили девушку в том, что он не просто артист, а мужчина, которому можно верить.
По словам Алферовой, ей повезло с мужем: Егор остается настоящим мужчиной в жизни, а не только в кино. Пара поженилась в 2001 году тихо, без свидетелей и даже без уведомления родных. В 2007-м у них родилась дочь Евдокия. На протяжении всего брака супруги не давали откровенных интервью о личной жизни, держа всё в секрете.
Когда лёд становится местом встречиСлухи о проблемах в семье Бероева появились в 2008-м. Актеру приписывали роман с партнершей по «Ледниковому периоду» Екатериной Гордеевой (на тот момент она была женой Ильи Кулика, и проживала в США). Повод — эмоциональные выступления и совместный ужин в ресторане. Сама Ксения Алферова, тоже участвовавшая в проекте с Повиласом Ванагасом, слухи опровергала, реагировала на них с иронией и довольно спокойно.
Мама Александра Абдулова Людмила Крайнова всегда поддерживала теплые отношения с Ириной Алферовой. Когда поползли слухи о романе Егора Бероева, она решила спросить: «Может, журналисты всё придумали?». Но Ирина её разочаровала. Несмотря на драму 2008 года, Бероев и Алферова сохранили семью. Их связывали не только дочь и общие проекты, но и благотворительный фонд «Я есть!» для детей с особенностями развития. В 2018-м пара взяла под опеку 36-летнего Влада Саноцкого с врождённой хромосомной патологией, который остался без родителей.
Кто мог предсказать? Неожиданный разводДолгое время союз Ксении Алферовой и Егора Бероева казался нерушимым. Ни пандемия, ни творческие разногласия не могли поколебать их единства. В интервью супруги не раз подчеркивали: «Мы — одно целое». Еще в 2021 году Алферова в беседе с журналистами отмечала: ее муж — не олигарх, но за его плечами 20 лет крепкого брака. Актриса признавалась, что ссоры в семье случаются, но это неизбежная часть любых отношений. При этом она характеризовала Бероева как настоящую опору и добытчика, который заботится о ней и дочери.
Ксения также делилась убеждением, что такие пары, как у них с Егором, «подбирают на небесах». По ее словам, творческим людям сохранить брак особенно сложно, но если понимаешь, что человек дороже собственной обиды, приходится учиться договариваться.
Последние годы совместной жизни Алферовой и Бероева были насыщены творческими проектами. Они снимались в фильмах «Дорога к дому» и «На солнце вдоль рядов кукурузы», а летом 2023-го вместе посетили фестиваль «В кругу семьи». Тогда Ксения еще давала интервью, в которых утверждала, что Егор бывает излишне критичен к ней, но в целом их семья крепка.
Однако позже выяснилось, что уже в тот момент брак фактически распался. Первые подозрения у публики возникли на премьере картины «Золотой дубль»: супруги приехали порознь, Ксения отказалась фотографироваться с мужем и в зале села отдельно от него. Вскоре Егор Бероев прояснил ситуацию. По его словам, семьи не существует уже давно: они расстались еще в 2022 году и официально оформили развод. Актер подчеркнул, что живет своей жизнью, но с уважением относится к прожитым вместе годам и желает Ксении всего наилучшего.
Наблюдательные поклонники сразу сделали выводы: раз Егор Бероев лично объявил о разводе, значит, именно он стал инициатором расставания. Однако Ксения Алферова позже тонко, но точно расставила свои акценты, поставив под сомнение образ примерного семьянина, который годами складывался у публики. Всего несколькими фразами после премьеры актриса дала понять, что не всё было гладко. Говоря о любви, она заметила: «Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу».
Годы берут своё, но бес не дремлетЕдва публика успела переварить новость о разводе Егора Бероева, как стало известно: актер снова женился. Избранницей стала 21-летняя Анна Панкратова (ей исполнится 22 ). Девушка — актриса и балерина, сыграла главную роль в фильме Бероева «Кукла». Любопытно, что новая супруга актера всего на три года старше его дочери Евдокии, которой исполнится 18.
Анна Панкратова — выпускница Московского хореографического колледжа при театре «Гжель». Она родом из подмосковной Коломны, из простой семьи. Ее мать Наталья младше Егора Бероева на пять лет. По слухам, актер быстро нашел общий язык с тещей. Как только история романа дочери стала достоянием общественности, Наталья предпочла закрыть свои аккаунты в соцсетях. Знакомство Егора и Анны состоялось три года назад — в балетном классе колледжа, куда Бероев зашел и, по его собственному признанию, сразу понял: «вот она».
На последнем курсе режиссер пригласил девушку на главную роль в своем фильме. Подготовка к съемкам у Анны совпала с выпускными экзаменами и работой в театре. Сейчас молодая актриса занята в новом проекте Бероева — восьмисерийной драме «Марик», съемки которой проходят в Мариуполе (ДНР). Еще в октябре прошлого года Панкратова опубликовала во «ВКонтакте» фото с разбитой тарелкой — традиционной приметой первого съемочного дня.
Тем временем в СМИ появились слухи о возможном пополнении в семье Бероева и Панкратовой. На этом фоне многие вспоминают известную закономерность: юные красавицы нередко выбирают возрастных мужчин, а спустя время, обеспечив себе финансовую стабильность, уходят к более молодым избранникам.