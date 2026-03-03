«Это вообще безобразие»: певица Валерия подчеркнула, что зрители не должны выходить на сцену

03 марта 2026, 17:41

Валерия поддержала Славу после скандала на концерте в Пензе

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

На премии «Новое Радио AWARDS» Валерия высказалась о недавнем инциденте с Слава в Пензе, где зрительницы вмешались в выступление певицы. Об этом сообщает Woman.ru.





Артистка поддержала её и выразила сочувствие из-за сложившейся ситуации.





«Мне её очень жаль. Это вообще безобразие. Плохо сработала охрана, это в первую очередь. Никто не имеет права вступать в дискуссию с артистом. Тебе не нравится? Выйди, напиши жалобу, попроси вернуть деньги, если считаешь себя обманутой. Но ты не имеешь права заходить на сцену в целях безопасности. А вдруг у неё был нож? Да что угодно», — отметила Валерия.