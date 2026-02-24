Разрыв с Лукьянчиковой, смерть отца и требования к женщинам: судьба и творческий путь звезды «Молодёжки» Ивана Жвакина
Актер Иван Жвакин, ставший широко известным после роли в сериале «Молодежка», преодолел трудный путь к славе, пережил любовь и предательство, а сейчас живет один в роскошном особняке. О карьере и личной жизни Жвакина — в материале «Радио 1».
Биография Ивана Жвакина: детство и юностьАктёр родился в городе Коркине Челябинской области в семье ветеринара и инспектора безопасности инкассаторов. Хотя никто из родственников не был связан с искусством, Иван с детства грезил об актёрской карьере и постепенно шёл навстречу своей мечте. Он занимался вокалом, учился играть на аккордеоне и ударных, посещал детскую театральную школу под руководством Евгения Егорова.
Жвакину было 16, когда он потерял отца: он утонул в реке. Зарплаты мамы-ветеринара не хватало, и юноша стал подрабатывать: разносил газеты, раздавал рекламные листовки.
Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
Отец артиста очень хотел, чтобы его сын добился успеха в выбранной профессии. С первой попытки Иван поступил в Щепкинское училище.
«Педагогов вспоминаю с теплом, мои однокурсники тоже не последнего десятка, например Юрка Борисов, Ванька Мулин, Дашка Мельникова… В большинстве своём все пошли по профессии. "Щепка" — это ещё такой институт уютный, со своим милым двориком. Помню, когда занятия заканчивались, кто-нибудь вечерком на гитарке возле памятника песню как закатит… Это комьюнити неподдельно наполненных людей — вот по нему скучаю, и каждому желаю когда-нибудь в своей жизни нечто подобное потрогать и ощутить», — говорил артист.
Карьера в театреПосле окончания вуза Ивана пригласили в Театр Наций в спектакль «Триумф любви». Стоит вспомнить и дипломные постановки, в которых играл актёр: «Времена меняются?», «Зыковы». Также Жвакин гастролировал со спектаклем «Билокси блюз» и перевоплощался на сцене в Евгения Онегина.
Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
«Молодёжка»Кинодебют Ивана состоялся в сериале «Универ», затем последовала роль в фильме «Бабье царство». Всенародную любовь принесла Жвакину его игра в сериале «Молодёжка».
«Стадионы, премьеры, различные мероприятия, где мы видели просто невероятную реакцию, масштабы народной любви потрясали. Больше всего запомнилось, когда в торговом центре за три часа мы сфотографировались, наверное, с 3,5 тыс. человек. Почувствовать энергетику каждого дорогого стоило. Я и сейчас не могу отказать», — вспоминал актёр.
Иван Жвакин на съёмках сериала «Молодёжка» (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)
К роли Александра Кострова Иван вернулся в прошлом году. Премьера «Молодёжки. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года. Известно также, что сериал продлён на второй сезон.
«Мы тряхнули стариной, на коньках уже как рыбы в воде», — отмечал Жвакин.
Фильмы с Иваном ЖвакинымИван также снялся в сериале «Метод Фрейда», в котором исполнил роль одного из альпинистов.
Позднее Иван принял участие в съёмках фильма о пограничниках «На дальней заставе», снялся в сериале о Регине Збарской «Красная королева», в биографической драме о судьбе Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив». Потом были «Танцы насмерть», «По щучьему велению», «Московские тайны», детектив «Карта памяти» и комедия «Галя, у нас отмена». В мелодраме «Свет в окне» Жвакин и вовсе сыграл сразу двух героев — братьев-близнецов.
Личная жизнь и первый секс в 14 летИван Жвакин неоднократно подчеркивал в интервью, что считает себя человеком романтичного склада. По его словам, первый сексуальный опыт у актера произошел в 14 лет.
Позже он встречался с девушкой по имени Лера, которая была студенткой параллельного курса. Жвакин познакомил избранницу с матерью, однако спустя некоторое время пара рассталась. Ходили слухи о возможной измене со стороны девушки.
Затем актер начал отношения с Ксенией Лукьянчиковой. Их знакомство произошло на съемках фильма «Красная королева». Роман развивался стремительно: вскоре они стали жить вместе. Союз продлился три года, после чего пара приняла решение о расставании.
Как пояснил артист, причиной разрыва стали различия в характерах, темпераментах и жизненных устремлениях, выявившиеся за время совместной жизни. Жвакин не скрывает, что стремится к созданию семьи. По словам артиста, он видит рядом с собой волевую женщину — единомышленницу и друга, с сильным характером и близкой ему энергетикой.
«Женщина, которой бы я восторгался, постоянно радовался её присутствию. Которую всегда хочется обнять и никому не давать в обиду. Мы будем словно два странника, которые сплотились, чтобы пройти данный нам путь вместе», — признавался он.