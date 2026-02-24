24 февраля 2026, 10:35

Иван Жвакин

Актер Иван Жвакин, ставший широко известным после роли в сериале «Молодежка», преодолел трудный путь к славе, пережил любовь и предательство, а сейчас живет один в роскошном особняке. О карьере и личной жизни Жвакина — в материале «Радио 1».





Биография Ивана Жвакина: детство и юность

«Педагогов вспоминаю с теплом, мои однокурсники тоже не последнего десятка, например Юрка Борисов, Ванька Мулин, Дашка Мельникова… В большинстве своём все пошли по профессии. "Щепка" — это ещё такой институт уютный, со своим милым двориком. Помню, когда занятия заканчивались, кто-нибудь вечерком на гитарке возле памятника песню как закатит… Это комьюнити неподдельно наполненных людей — вот по нему скучаю, и каждому желаю когда-нибудь в своей жизни нечто подобное потрогать и ощутить», — говорил артист.

Карьера в театре

«Молодёжка»

«Стадионы, премьеры, различные мероприятия, где мы видели просто невероятную реакцию, масштабы народной любви потрясали. Больше всего запомнилось, когда в торговом центре за три часа мы сфотографировались, наверное, с 3,5 тыс. человек. Почувствовать энергетику каждого дорогого стоило. Я и сейчас не могу отказать», — вспоминал актёр.

«Мы тряхнули стариной, на коньках уже как рыбы в воде», — отмечал Жвакин.

Фильмы с Иваном Жвакиным

Личная жизнь и первый секс в 14 лет

«Женщина, которой бы я восторгался, постоянно радовался её присутствию. Которую всегда хочется обнять и никому не давать в обиду. Мы будем словно два странника, которые сплотились, чтобы пройти данный нам путь вместе», — признавался он.

Иван Жвакин сейчас