Судебные приставы объявили в розыск имущество экс-мужа Пелагеи

23 февраля 2026, 23:11

Долги экс-мужа Пелагеи превысили 71 миллион рублей

Пелагея (Фото: Instagram* / @pelageya_insta)

Имущество бывшего хоккеиста ЦСКА Иван Телегин объявлено в розыск судебными приставами из-за крупной задолженности — сумма долгов превышает 71 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.