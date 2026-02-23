Судебные приставы объявили в розыск имущество экс-мужа Пелагеи
Имущество бывшего хоккеиста ЦСКА Иван Телегин объявлено в розыск судебными приставами из-за крупной задолженности — сумма долгов превышает 71 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Значительная часть обязательств связана с выплатой алиментов. Согласно материалам Тропарёво-Никулинского отдела ГУ ФССП России по Москве, задолженность составляет более 71,3 млн рублей, включая выплаты в пользу его бывшей супруги — певицы Пелагея.
Личная жизнь спортсмена ранее активно обсуждалась в медиа. С 2013 года Телегин состоял в отношениях с Евгенией Ноур, у пары в 2016 году родился сын Марк. Спустя несколько месяцев хоккеист женился на Пелагее, а в январе 2017 года у них появилась дочь Таисия.
В декабре 2019 года артистка объявила о расставании, а спустя год развод был официально оформлен. Сейчас финансовые претензии к спортсмену остаются актуальными — приставы продолжают поиск его имущества для погашения задолженности.
