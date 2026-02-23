«Это не про всех»: Юрий Лоза объяснил, кого нельзя поздравлять с 23 февраля
В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Певец Юрий Лоза, который два года служил в ракетных войсках, объяснил, кого не стоит поздравлять в этот праздник.
В беседе с «Газетой.Ru» Лоза заявил, что главный ориентир кроется в самом названии события.
«Защита Отечества — понятие большое и многогранное. Каждый, кто работает на его благо, поднимает его обороноспособность. Так что можно поздравить чуть ли не каждого жителя нашей страны, исключая врагов и недоброжелателей, конечно», — отметил музыкант.Отметим, что Лоза проходил срочную службу в 1970-х годах в Ракетных войсках стратегического назначения в звании рядового. Ранее в одном из интервью артист сообщил, что армия становится серьёзным испытанием для любого молодого человека.
По его мнению, она необходима тем, кто планирует связать жизнь с военной карьерой. При этом певец подчеркнул, что в армии «лишних знаний не бывает».