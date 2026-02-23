Достижения.рф

Супруга Тимура Хайдарова высказалась о воспитании детей

Светлана Сильваши призвала родителей не заменять внимание детям гаджетами
Светлана Сильваши (Фото: Instagram* / @silvashi_officiel)

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова — Светлана Сильваши — поделилась своим мнением о современных подходах к воспитанию детей.



В личном блоге она порассуждала о влиянии гаджетов на развитие ребёнка и атмосферу внутри семьи.

По словам Светланы, всё чаще можно увидеть ситуацию, когда дети практически не расстаются со смартфонами и планшетами, а взрослые воспринимают это как удобный способ занять ребёнка и освободить время для себя. Однако, считает она, такая практика может негативно сказаться на эмоциональном развитии детей и взаимоотношениях в семье.

Сильваши отметила, что живое общение, совместные занятия и внимание родителей играют ключевую роль в формировании личности ребёнка.

По мнению Светланы, именно вовлечённость родителей, разговоры и совместный досуг помогают детям чувствовать поддержку и безопасность, тогда как постоянное взаимодействие с экраном не способно заменить настоящее участие взрослых в жизни ребёнка.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0