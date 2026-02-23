Супруга Тимура Хайдарова высказалась о воспитании детей

23 февраля 2026, 13:04

Светлана Сильваши призвала родителей не заменять внимание детям гаджетами

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* / @silvashi_officiel)

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова — Светлана Сильваши — поделилась своим мнением о современных подходах к воспитанию детей.