Отнял жену у мужа, бежал в Канаду и назвал россиян хамами: как сложилась жизнь звезды «Левиафана» и что заставило его вернуться на Родину
Судьба Алексея Серебрякова решилась благодаря баяну. Прилежный ученик музыкальной школы и не думал о сцене, пока случайный газетный снимок не привел его прямиком на съемочную площадку. Однако прежде чем стать звездой «Левиафана», мальчик из семьи инженера и врача пройдет через провал в театральный вуз и побег в провинцию, которые навсегда развеют его романтику о закулисье. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Алексея Серебрякова: детство и юностьАлексей Серебряков родился в Москве в семье инженера и врача. Его мама работала на киностудии, поэтому мальчик с детства впитывал атмосферу закулисья, хотя о профессии актера тогда и не думал.
Он учился в музыкальной школе по классу баяна, любил рисовать и был прилежным учеником. Случайный снимок Серебрякова из репортажа о музыкальной школе попал в газету. Его заметил ассистент режиссера Владимира Краснопольского, и Алексей неожиданно для себя оказался на съемочной площадке фильма «Отец и сын», а затем он снялся в «Вечном зове». Так начался его путь в кинематограф.
К окончанию школы за плечами Серебрякова было уже шесть ролей, но поступление в театральный ВУЗ с первой попытки не увенчалось успехом. Тогда 17-летний Алексей поехал работать в Сызранский театр.
Провинция быстро развеяла его романтические представления о сцене, и после одного сезона он вернулся в Москву. Там Алексей поступил в Щепкинское училище, а позже перевелся в ГИТИС. После выпуска артист присоединился к труппе Театра-студии Олега Табакова.
Прорыв в кино и фильм «Левиафан»Конец 80-х стал переломным для советского и российского кино. Вместе с изменениями в индустрии менялся и репертуар Серебрякова. Его герои становились жестче и сложнее: Пан из «Забав молодых», каратист в «Фанате», сержант Арсенов в «Афганском изломе». Он снимался в «Баязете», «Грузе 200», «Обитаемом острове» и «Антикиллере-2».
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Решающим этапом карьеры стала работа в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Изначально Серебряков сомневался, стоит ли соглашаться на роль, но его убедила супруга Мария.
«Маша уговорила меня сняться в "Левиафане". Она подговорила всех моих друзей, наших детей и даже собак, чтобы они все мне сказали, что я должен сниматься. У нее хорошо развита интуиция: она точно и правильно определяет, куда и на что нужно воздействовать», — вспоминал актер.В итоге картина стала настоящим прорывом и принесла Серебрякову успех.
Личная жизнь Алексея Серебрякова: разрушил семью и усыновил детейС будущей супругой актер познакомился в 80-х, но тогда их роман не продлился долго. Девушка вышла замуж за другого и уехала в Канаду. Через 10 лет судьба снова свела их в Москве. Алексей осознал: упустить Марию во второй раз он не имеет права. Несмотря на то, что у женщины был муж и маленькая дочь, Серебряков решился бороться за свою любовь.
«Это было страшнейшее решение для меня — я должен был разрушить чужую семью, должен был отнять у мужчины его годовалую дочь только потому, что полюбил ее мать. Мне кажется, я поседел за этот месяц. Тогда я решил, что если и делаю этот шаг, то на всю жизнь», — рассказал актер в программе «Судьба человека».Мария развелась и вышла замуж за актера. Общих детей у пары не появилось, но супруги усыновили двоих мальчиков — Степана и Данилу. Оба были воспитанниками детских домов.
Эмиграция в Канаду и громкие высказывания о РоссииВ 2011 году семья Серебрякова переехала в Канаду.
«И вообще, я подустал от происходящего в России. Можно сказать, сбежал, не выдержал. Жизнь коротка, и я не могу и не хочу больше ждать, когда народ поумнеет. Я не знаю, сколько мне осталось, но хочу, чтобы мои дети усвоили: мир большой и жить можно по-другому. Все говорят про деланность западных улыбок, но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба», — делился Серебряков.Позже он раскритиковал российский менталитет, назвав национальной идеей «силу, наглость и хамство». Эти слова вызвали резонанс в СМИ и осуждение некоторых коллег.
Возвращение в Россию и жизнь на два континентаНесмотря на переезд, Серебряков продолжал сниматься в российских проектах. «Доктор Рихтер», «Оптимисты», «Конференция» — актер оставался востребованным и любимым публикой. В 2021 году он вернулся в Россию, хотя его семья по-прежнему живет на два города.
«Я русский артист, я играю в России, плачу немаленькие налоги, и паспорт у меня российский. Очевидно, что если я снимаюсь три сезона в «Докторе Рихтере», а каждый съёмочный период минимум полгода, то всё это время я провожу в России. И говорить об отъезде как таковом достаточно сложно», — подчеркнул артист.Дети Серебрякова продолжают учебу за границей. Он признается, что готов к тому, что его сыновья выберут любую страну для жизни, ведь он воспитал их гражданами мира.