02 июля 2026, 14:10

Алексей Серебряков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Судьба Алексея Серебрякова решилась благодаря баяну. Прилежный ученик музыкальной школы и не думал о сцене, пока случайный газетный снимок не привел его прямиком на съемочную площадку. Однако прежде чем стать звездой «Левиафана», мальчик из семьи инженера и врача пройдет через провал в театральный вуз и побег в провинцию, которые навсегда развеют его романтику о закулисье. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Серебрякова: детство и юность Прорыв в кино и фильм «Левиафан» Личная жизнь Алексея Серебрякова: разрушил семью и усыновил детей Эмиграция в Канаду и громкие высказывания о России Возвращение в Россию и жизнь на два континента Алексей Серебряков сегодня

Биография Алексея Серебрякова: детство и юность

Алексей Серебряков (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Прорыв в кино и фильм «Левиафан»

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«Маша уговорила меня сняться в "Левиафане". Она подговорила всех моих друзей, наших детей и даже собак, чтобы они все мне сказали, что я должен сниматься. У нее хорошо развита интуиция: она точно и правильно определяет, куда и на что нужно воздействовать», — вспоминал актер.

Алексей Серебряков (фото: кадр из фильма «Левиафан»)

Личная жизнь Алексея Серебрякова: разрушил семью и усыновил детей

«Это было страшнейшее решение для меня — я должен был разрушить чужую семью, должен был отнять у мужчины его годовалую дочь только потому, что полюбил ее мать. Мне кажется, я поседел за этот месяц. Тогда я решил, что если и делаю этот шаг, то на всю жизнь», — рассказал актер в программе «Судьба человека».

Эмиграция в Канаду и громкие высказывания о России

«И вообще, я подустал от происходящего в России. Можно сказать, сбежал, не выдержал. Жизнь коротка, и я не могу и не хочу больше ждать, когда народ поумнеет. Я не знаю, сколько мне осталось, но хочу, чтобы мои дети усвоили: мир большой и жить можно по-другому. Все говорят про деланность западных улыбок, но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба», — делился Серебряков.

Алексей Серебряков с супругой Марией и дочерью Дарьей (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Возвращение в Россию и жизнь на два континента

«Я русский артист, я играю в России, плачу немаленькие налоги, и паспорт у меня российский. Очевидно, что если я снимаюсь три сезона в «Докторе Рихтере», а каждый съёмочный период минимум полгода, то всё это время я провожу в России. И говорить об отъезде как таковом достаточно сложно», — подчеркнул артист.

Алексей Серебряков сегодня