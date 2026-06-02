Один постоянно избивал, а другой не захотел жениться: что пришлось пережить звезде «Фабрики звёзд» Юлии Паршуте в поисках личного счастья?

Юлия Паршута

Юлия Паршута давно считается одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса. Певица, актриса и телеведущая покорила публику не только эффектной внешностью, но и талантом, трудолюбием и целеустремленностью. Миллионы зрителей знают ее благодаря участию в проекте «Фабрика звёзд» и группе «Инь-Ян». Однако за сценическим успехом скрывается непростая история девушки, которая с ранних лет стремилась изменить жизнь своей семьи и вырваться из бедности. Подробнее — в материале «Радио 1».



Биография Юлии Паршуты: жизнь в непростые 1990-е

Юлия Паршута родилась в 1988 году в Сочи. Ее детство пришлось на сложный период 1990-х годов, когда многие российские семьи столкнулись с финансовыми трудностями и последствиями экономического кризиса.

Артистка неоднократно рассказывала, что родители делали все возможное ради благополучия детей. У Юлии есть старший брат, и взрослые старались обеспечить сына и дочь полноценным питанием даже тогда, когда самим приходилось во многом себя ограничивать.

Юлия Паршута с папой
Паршута вспоминала, что родители следили за тем, чтобы дети ежедневно получали необходимые продукты, пили молоко, ели творог и не испытывали недостатка в витаминах.

Первые шаги к успеху: модельный бизнес и участие в конкурсах


Еще во время учебы в старших классах внешность и харизма Юлии привлекли внимание представителей местного модельного агентства. Девушку пригласили к сотрудничеству, после чего она начала участвовать в фотосессиях и модных показах.

После окончания школы Юлия получила возможность представить родной город на конкурсе «Супермодель», который проходил в Москве. Однако настоящая популярность пришла к ней несколько лет спустя.

«Фабрика звёзд» и группа «Инь-Ян»

Переломным моментом в карьере Юлии Паршуты стал 2007 год. Именно тогда она успешно прошла кастинг в музыкальный проект «Фабрика звёзд-7», художественным руководителем которого выступал Константин Меладзе. Участие в шоу позволило молодой исполнительнице заявить о себе на всю страну.

По итогам проекта Юлия вошла в состав группы «Инь-Ян». Несколько лет артистка успешно выступала в составе группы, однако в 2011 году приняла решение сосредоточиться на сольном творчестве. После ухода из коллектива Паршута на некоторое время переехала в Соединенные Штаты, где работала над англоязычным музыкальным материалом.

Юлия Паршута
Параллельно с развитием сольной карьеры Юлия активно снималась в кино и участвовала в телевизионных проектах. Широкая аудитория запомнила певицу по ролям в популярном скетчкоме «Даёшь молодёжь!», а также по работам в фильмах «Бармен» и «Текст». Кроме того, Паршута неоднократно принимала участие в рейтинговых развлекательных шоу.

Симпатия Влада Соколовского на «Фабрике звёзд»

Во время участия в седьмом сезоне «Фабрики звёзд» между Юлией Паршутой и Владом Соколовским возникла взаимная симпатия. Позже Соколовский рассказывал, что девушка отвечала ему взаимностью. Однако отношения так и не получили серьезного продолжения.

По словам артиста, романтическое общение ограничилось несколькими поцелуями. После завершения проекта молодые люди разошлись по разным маршрутам, а возникшая между ними симпатия постепенно сошла на нет. После окончания «Фабрики звёзд» Юлия Паршута и Влад Соколовский общение не поддерживали.

Самые тяжелые отношения в жизни Юлии Паршуты

Самая драматичная глава личной жизни певицы началась спустя некоторое время после первых успехов в карьере. По словам Юлии, мужчина, имя которого она до сих пор не раскрывает, в начале отношений производил впечатление идеального спутника жизни.

Юлия Паршута
Он окружал девушку вниманием, устраивал романтические сюрпризы, дарил цветы и подарки, проявлял заботу и нежность. Певица искренне поверила, что встретила человека, с которым сможет построить счастливое будущее. Вскоре пара начала жить вместе.

Чем именно занимался избранник артистки, она не рассказывала. Однако известно, что мужчина практически постоянно находился рядом и сопровождал ее на различных мероприятиях. Поначалу такая вовлеченность воспринималась как проявление любви и заботы. Со временем ситуация начала меняться.

Мужчина начал ограничивать круг общения певицы, препятствовал встречам с подругами и родственниками, контролировал ее контакты и болезненно реагировал на любые разногласия. По словам Юлии, он запоминал даже незначительные ссоры и спустя длительное время вновь возвращался к старым обидам.

Насилие, угрозы и попытки вырваться из токсичных отношений


Со временем психологическое давление переросло в физическое насилие. Артистка рассказывала, что партнер начал поднимать на нее руку. При этом он старался наносить удары таким образом, чтобы не оставлять заметных следов.

Юлия Паршута
После первого подобного случая Юлия решила уйти, но мужчина стал просить прощения и обещал изменить свое поведение. Позже он начал запугивать певицу, утверждая, что сможет найти ее в любой стране. Кроме того, он утверждал, что если артистка обратится в полцию, он сможет выставить виноватой именно ее.

Несмотря на страх, Паршута несколько раз предпринимала попытки уйти, однако каждый раз бывший партнер находил ее и возвращал обратно. Когда популярность артистки начала расти, угрозы перестали действовать так эффективно, как раньше.

Тогда мужчина начал использовать новую схему давления. По словам Юлии, он предъявил поддельную медицинскую справку и заявил, что страдает онкологическим заболеванием. Он рассказывал о прохождении курсов химиотерапии и демонстративно изображал тяжелое состояние, пытаясь вызвать у певицы чувство вины и ответственности.

Однако ситуация продолжала ухудшаться. Паршута рассказывала, что бывший партнер предпринимал попытки ее задушить, угрожал покалечить и даже пытался столкнуть с балкона четырнадцатого этажа. Кроме того, спустя неделю после того, как Юлии сделали операцию по удалению аппендицита, мужчина избил ее и намеренно наносил удары в область живота. Для артистки это стало точкой невозврата.

Юлия Паршута с семьей
Она ушла из дома без телефона, денег и ключей от автомобиля и твердо решила больше никогда не возвращаться к этим отношениям, несмотря на любые угрозы и манипуляции.

Новая любовь и отношения с Александром

После пережитого певице потребовалось много времени, чтобы вновь научиться доверять мужчинам. Она признавалась, что долго не воспринимала всерьез комплименты, знаки внимания и красивые слова.

Перемены произошли спустя несколько лет, когда Юлия познакомилась в спортивном зале с молодым человеком по имени Александр. Мужчина занимался бизнесом и не стремился к публичности. По словам артистки, ее привлекли его интеллект, образованность, сдержанность и уважительное отношение к окружающим.

В этих отношениях певица чувствовала себя спокойно и защищенно. Александр не пытался ее контролировать, уважал особенности профессии, поддерживал творческие амбиции и не устраивал сцен ревности.

В 2017 году поклонники заметили на руке певицы обручальное кольцо. Спустя некоторое время артистка опубликовала свадебные фотографии, после чего многие решили, что она официально вышла замуж. Однако позднее выяснилось, что Юлия и Александр так и не зарегистрировали отношения.

Юлия Паршута и Марк Тишман
Несмотря на совместную жизнь и серьезность намерений, в ЗАГС пара не пошла. В 2020 году влюбленные расстались. По словам певицы, причиной разрыва стали не конфликты и не измены. Артистка рассказывала, что Александр не видел необходимости в официальном оформлении отношений и считал, что штамп в паспорте ничего не меняет.

Юлия воспринимала ситуацию иначе. Она ждала инициативы и конкретных решений, однако возлюбленный предпочитал не менять привычный уклад жизни. Дополнительным испытанием стали неудачные попытки стать родителями. Певица предполагала, что сложности могли возникнуть из-за эмоциональной дистанции между ними. Со временем они отдалились настолько, что фактически перестали разговаривать друг с другом.

Юлия Паршута сегодня

Расставание оказалось крайне болезненным для обоих. После разрыва Юлия временно отказалась от активной работы и посвятила время восстановлению эмоционального состояния. Позже она вновь сосредоточилась на творчестве и личностном развитии.

На протяжении последних лет поклонники неоднократно пытались приписать певице роман с ее близким другом Марком Тишманом. Однако ни Юлия, ни сам артист никогда не подтверждали подобных предположений. Более того, Паршута неоднократно подчеркивала, что между ними исключительно дружеские отношения.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
