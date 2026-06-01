Оставил семью без гроша ради 21-летней красавицы? Когда Алферова узнала об измене Егора Бероева и как происходит раздел имущества
Почти 30 лет брака, церковное венчание, взрослая дочь и благотворительный фонд, который супруги называли делом всей жизни. Их история казалась примером для подражания — никаких громких скандалов, сплетен, интриг. Но, как часто бывает, внешнее спокойствие оказалось иллюзией. То, что произошло в семье Ксении Алфёровой и Егора Бероева за последний год, заставило многих пересмотреть отношение к этому идеальному союзу. Почему брак, казавшийся нерушимым, рухнул в одночасье и как произошедшие события перевернули их жизнь, читайте в материале «Радио 1».
Договор, который оставил Ксению Алфёрову ни с чемКсения Алфёрова долгие годы верила в прочность своего союза с Егором Бероевым: 29 лет брака, венчание и клятвы у алтаря казались залогом вечности. Однако реальность оказалась иной. 16 мая 2025 года Пресненский суд Москвы официально расторг их брак, а уже через две недели, 30 мая, актёр тайно женился на 21-летней выпускнице хореографического колледжа Анне Панкратовой. Широкой публике об этой истории стало известно лишь в феврале 2026 года. Главным ударом для Ксении стал не сам уход мужа, а условия подписанного им брачного контракта. Документ якобы полностью лишил её прав на имущество, нажитое за почти три десятилетия совместной жизни, пишут СМИ. Элитная недвижимость в Подмосковье и центре Москвы, будущие гонорары, отчисления за предыдущие работы и доли в новых проектах перешли под контроль Анны. Соседи вспоминают, как поспешно всё происходило: из дома вывозили коробки с вещами Ксении, а замки меняли с почти военной оперативностью. В результате бывшая жена и мать его дочери осталась без жилья и средств, тогда как новая супруга не только заняла её место в доме, но и получила полный контроль над семейными активами.
На три года старше дочери Бероева: кто такая Анна ПанкратоваВыпускница Московского хореографического колледжа Анна Панкратова родом из Коломны и выросла в обычной семье. Примечательно, что мать балерины всего на пять лет младше Егора Бероева, с которой актёр, по словам знакомых, быстро нашёл общий язык.
В соцсетях Анна тщательно оберегает личную жизнь: страница девушки заполнена лишь фотографиями из путешествий, без малейших намёков на брак или отношения с известным артистом. Хрупкая и миниатюрная Анна выглядит моложе своих лет. Она на 27 лет младше супруга, но при этом на три года старше его дочери Евдокии.
«Очень личная история»: единственный комментарий КсенииПосле развода с Ксенией Алфёровой представитель актёрской династии покинул их совместный благотворительный фонд «Я есть!», основанный в 2012 году для помощи людям с особенностями развития. Теперь бывшая супруга Бероева остаётся единственным руководителем организации. Как сообщала «Газета.Ru» в феврале 2026 года, артистка узнала о тайной женитьбе Бероева из новостей в интернете. Человек, с которым она прожила 29 лет, не предупредил её лично. Сама Ксения публично комментировать ситуацию не стала, ограничившись коротким заявлением.
«Друзья! В свете последних событий и многочисленных вопросов прессы хочу проинформировать вас, что Егор больше не является учредителем нашего фонда. Это очень личная история, в которую я не хочу пускаться в публичном пространстве. Наш фонд «Я есть!» продолжает свою работу», — цитирует слова актрисы издание.