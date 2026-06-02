Анна Хилькевич призналась, что уже рассматривает новое направление для обучения

Анна Хилькевич задумалась о четвёртом высшем образовании
Анна Хилькевич не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно звезда рассказала, что получила третье высшее образование, освоив профессию продюсера. До этого в её активе уже были дипломы экономического вуза и Театрального института имени Бориса Щукина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако, как оказалось, на этом образовательные планы актрисы не заканчиваются. Хилькевич призналась, что уже задумывается о новом обучении и не исключает, что совсем скоро снова окажется за студенческой партой.
«Уже подумала, что через годик пойду за четвёртым. Думала про журналистику, но не совсем… Там есть определённые направления. Но это точно в медиа», — рассказала Анна Хилькевич на кастинге нового шоу талантов «Хочу на ТНТ».По словам актрисы, её по-прежнему привлекает сфера медиа, поэтому следующее образование, вероятнее всего, будет связано именно с этим направлением. Поклонники уже шутят, что вскоре Анна сможет собрать внушительную коллекцию дипломов и попробовать себя ещё в одной профессии