Анна Хилькевич призналась, что уже рассматривает новое направление для обучения

02 июня 2026, 14:51

Анна Хилькевич задумалась о четвёртом высшем образовании

Анна Хилькевич не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно звезда рассказала, что получила третье высшее образование, освоив профессию продюсера. До этого в её активе уже были дипломы экономического вуза и Театрального института имени Бориса Щукина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Однако, как оказалось, на этом образовательные планы актрисы не заканчиваются. Хилькевич призналась, что уже задумывается о новом обучении и не исключает, что совсем скоро снова окажется за студенческой партой.





«Уже подумала, что через годик пойду за четвёртым. Думала про журналистику, но не совсем… Там есть определённые направления. Но это точно в медиа», — рассказала Анна Хилькевич на кастинге нового шоу талантов «Хочу на ТНТ».