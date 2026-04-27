«Разве мы тебя недостаточно подготовили?»: правда ли Катя Лель родила дочь от Хабенского и как выглядит ее 17-летняя наследница
Катя Лель заявила о себе на эстраде еще в 1990-х — и с тех пор не теряет популярности. Хотя в последнее время артистка привлекает внимание не новыми хитами, а историями о внеземном разуме, поклонники по-прежнему обожают свою любимицу. В начале пути певицу продюсировал её возлюбленный — богатый и женатый бизнесмен Александр Волков, который был значительно старше Кати. О том, как эти неоднозначные отношения отразились на творческом пути исполнительницы и почему старые песни остаются непревзойденными, расскажет «Радио 1».
Почему 2003-й стал для Кати Лель шагом назадСтоит признать: Катя Лель умеет держаться на плаву. Большинство её сверстниц из групп и сольных проектов той эпохи давно исчезли из медийного пространства. Кого-то уже нет в живых. А у героини сегодняшнего материала жизнь сложилась. Ей хватило характера и хватки, чтобы пробить себе дорогу в отечественном шоу-бизнесе. В 2003-м вышли две известные композиции Кати — «Муси-пуси» и «Долетай», записанные уже в сотрудничестве с Фадеевым. Песни звучали на каждом шагу, однако по качеству это был уже не тот уровень, что «Елисейские поля». Изменился и образ поп-звезды: она стала блондинкой.
Без крови и боли: как инопланетяне забрали зубы Кати ЛельФеномен Кати Лель в том, что артистка много лет не выпускала новых хитов, и пик карьеры певицы остался в далёких 90-х годах, но при этом она всегда на слуху: знаменитость постоянно приглашают на мероприятия, экс-звезда 2000-х годов даёт множество интервью и участвует в фотосессиях. И вдруг случилось невероятное. В 2023 году песня «Муси-пуси», которую многие уже списали со счетов, вдруг завирусилась в зарубежной соцсети. Пользователи по всему миру начали снимать видео в шапках-ушанках — тренд подхватили миллионы. Эта женщина всегда умела заявить о себе, будто ей и правда помогают некие силы, о которых исполнительница хитов так любит рассказывать. Катя Лель утверждает, что впервые увидела инопланетян в 16 лет. Встреча случилась в 1990 году в Нальчике. А после неё у певицы пропали три зуба — без боли и крови. По её версии, пришельцы забрали их как носители ДНК.
«Когда я оказалась у них на корабле? Спустя девять дней после первого контакта они стали выходить со мной на связь. Он спокойно взял меня за руку. Инопланетянин. И спрашивает: «Ну что, Катя, ты готова?» Я спросила: «К чему?» А он ответил: «Разве мы тебя недостаточно подготовили?» — приводит слова Кати издание NEWS.ru.Музыкальный продюсер Сергей Дворцов уверен: у Кати Лель есть дар. Не каждый может видеть то, что не видят другие. Кто-то посмеивается, но Дворцов считает — это их проблемы.
«Она может видеть намного шире и больше, чувствовать светлые и темные энергии, которые существуют на этой земле. Безусловно, какие-то информационные потоки к ней приходят. У нас есть всё. Есть и черная магия, и белая магия. Есть и ангелы, и демоны. Только здесь вопрос: либо ты веришь в это, либо нет», — цитирует слова Дворцова издание.
«Моя главная победа»: Катя Лель — о позднем материнствеКатя Лель никогда не любила распространяться о личном — эта часть жизни всегда была закрыта от посторонних глаз. Роман с женатым Александром Волковым остался в 90-х годах — тогда Кате было 22, ему 46. В 2008 году девушка официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова, а спустя полгода у пары родилась дочь Эмилия. В интервью Лель признавалась, что давно мечтала о материнстве, но мешали плотный гастрольный график, отсутствие стабильных отношений и надёжного партнёра рядом. По этой причине Катя Лель стала мамой лишь в возрасте 34 лет. С этим периодом связан, пожалуй, самый абсурдный слух в истории нашего шоу-бизнеса: поговаривали, что отец дочери певицы — актёр Хабенский. Недавно девочке исполнилось 17 лет.
«Моя маленькая девочка Эми! Сегодня тебе уже 17 лет, и это потрясающе! ты — моя главная победа и мое достижение, которые я ждала всю свою жизнь!» — написала в своём блоге Катя Лель.Катя Лель с ранних лет старалась дать дочери не только заботу, но и внутренние опоры — то, на чём строится характер. Например, в школе за каждую пятёрку Эмилия получала небольшие деньги. В месяц набегало около тридцати отличных оценок — и такой подход, признаётся звезда нулевых, действительно работал. Ребёнок учился не из-под палки, а с азартом и выгодой для себя. К творчеству наследница, однако, оказалась совершенно равнодушна — выбрала химико-биологический профиль, чем удивила даже родителей. На публичных мероприятиях отказывается выходить на красную дорожку и позировать фотографам.
Эмилия всерьёз присматривается к медицине. В частности, девушку привлекают стоматология и косметология — профессии, где нужны не только знания, но и способность делать тонкую, филигранную работу, а ещё, наверное, умение чувствовать человека.
«Слава богу, певицей не хочет быть. И это очень радует», — с гордостью заявила Катя Лель в интервью изданию 7Дней.ру.