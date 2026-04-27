Папунаишвили раскрыл острый конфликт в семье после развода
Бывшая Папунаишвили ограничивает его общение с дочкой
Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал, что экс-супруга Салима не принимает его нынешнюю жену Галину и не разрешает дочери тесно общаться с новой семьей отца. Об этом пишет «СтарХит».
В эфире программы «Судьба человека» танцор признался, что пережил тяжелый разрыв. По его словам, бывшая считает Галину причиной распада брака. Артист отметил, что встречи с Софией проходят на нейтральной территории. Он видится с девочкой в кафе, ресторанах и торговых центрах. Попытки пригласить дочь домой каждый раз приводят к ссорам. Папунаишвили добавил, что у Софии есть младший брат Лукьян. За три года дети встретились лишь один раз.
«Соня почти не общается с Лукьяном. Она знает о его существовании и спрашивает о нем», — поделился хореограф.
Нынешняя супруга, как рассказал Евгений, устала от постоянного напряжения. Галина попросила не настаивать на знакомстве с девочкой. Сам артист назвал период развода крайне болезненным и признался, что после него переживал мысли о самоубийстве.