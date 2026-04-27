«У нее дрожали ноги, но я попросил обнять меня крепче»: Лерчек вновь станцевала с возлюбленным после химиотерапии
Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не сдается в борьбе с четвертой стадией рака — блогер проходит сложное лечение. Но на днях многодетная мама нашла в себе силы снова вернуться к любимому хобби.
Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини поделился в своем блоге трогательным видео, на котором Валерия танцует в паре с ним. Ролик был записан полтора года назад, когда блогер еще не подозревала о грядущих испытаниях.
«Полтора года назад ты танцевала вот так, танец всегда приносил тебе радостные эмоции. Мы перестали танцевать на седьмом месяце беременности, когда боль стала слишком сильной», — написал мужчина.
Чекалина проходит серию сложных медицинских процедур, которые вызывают у неё отёки, слабость и приступы тошноты. Однако, несмотря на все трудности, она не теряет решимости и продолжает лечение.
«После лучевой терапии на ногу и небольшой операции на позвонке и благодаря грамотному лечению наших врачей, ты снова смогла ходить самостоятельно! Слов недостаточно, чтобы описать радость в твоих глазах и в моем сердце», — отметил Луис.
Сквиччиарини сообщил, что блогерше сейчас разрешены лёгкие физические упражнения, плавание и танцы. Также он подчеркнул, что Лерчек обожает танго и музыку.
«На нашем первом занятии после такой долгой паузы у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми, потому почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче, позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля», — добавил Луис.
До начала их страстного романа Сквиччиарини преподавал танцы многодетной матери на дому, когда она уже была под домашним арестом.