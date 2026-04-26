Врач по диплому, комик по призванию: путь Вячеслава Дусмухаметова от «Уездного города» до Norm Production и полнометражного кино
Вячеслав Дусмухаметов для мира российского телевидения — фигура загадочная. Он мало мелькает на красных дорожках и нечасто даёт откровенные интервью, но именно его рука стояла за рождением «Универа», «Интернов» и «СашиТаня» и других значимых проектов ТНТ. 27 апреля продюсер и сценарист отметит свой 48-й день рождения. О том, как золотой медалист и бывший студент-медик построил империю юмора, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образованиеВячеслав родился в семье учителей: мама преподавала английский язык, папа — физкультуру. Рос в творческой и весёлой атмосфере — семья славилась умением рассказывать анекдоты. Окончил школу с золотой медалью, побеждал в спортивных соревнованиях. Несмотря на предложение поступить без экзаменов в челябинский институт физкультуры, выбрал медицину — вдохновлённый образом врача, спасшего его бабушку.
Однако диплом врача так и не пригодился ему по назначению. Виной всему — КВН. Игра в «Уездный город» и «Лица уральской национальности» затянула юношу настолько, что он перестал нормально учиться.
Таланты автора-юмориста оказались востребованы на федеральном уровне. Дусмухаметов быстро перешел из студенческой самодеятельности в сферу профессионального написания сценариев. Он работал креативным продюсером телеканала РЕН ТВ, был автор первых сезонов скетч‑шоу «6 кадров» и трудился над легендарными сезонами «Папиных дочек» на СТС, но настоящий успех ждал его на ТНТ.
Вместе с Семёном Слепаковым* и Гариком Мартиросяном он собрал продюсерскую группу «7АРТ», которая создала «Универ», «Нашу Russia» и «Интернов». В этих сериалах он переработал свой личный опыт врача-интерна, добавив шоу узнаваемой «правды жизни».
Сейчас на счету продюсера десятки проектов: Stand Up, «Импровизация», «Однажды в России», «Открытый микрофон», «Танцы», «Холостяк», «Где логика?», многими любимый сериал «СашаТаня» и др. С 2015 по 2019 год он номинировался на «ТЭФИ», а в 2017–2018 годах стал генеральным продюсером телеканала ТНТ. В 2022 году он основал компанию Norm Production, а в 2025-м стало известно о его новых амбициях — заниматься производством полнометражных фильмов.
Тайны личного фронтаВячеслав Дусмухаметов предпочитает не выставлять личную жизнь на показ. О его семье известно немного: он женат на Марии с 2010 года. Хотя Дусмухаметов работает в Москве, его супруга проживает в Челябинске и руководит инклюзивным молодежным клубом «Наше место», который помогает людям с особыми потребностями адаптироваться к жизни. У пары трое детей: Тимур (2011), Ася (2018) и Давид (2021).
Скандал с ЩербаковымГде успех — там и скандалы, и в жизни Дусмухаметова их было предостаточно. Самая громкая история последних лет — разрыв с экс-участниками шоу «Что было дальше?» (ЧБД) и конфликт с комиком Алексеем Щербаковым. Два года назад Щербаков ушел из «Stand Up» и публично обвинил продюсера в финансовых махинациях. Суть претензий была в том, что Дусмухаметов, по мнению артиста, скрыл часть прибыли при переходе его продакшена на платформу VK, предложив комикам кабальные условия.
Скандал разрастался на глазах у всех. Однако в 2026 году произошло неожиданное. Алексей Щербаков не просто сменил гнев на милость, а публично приполз с покаянием. В интервью он признался, что наговорил «гадостей» и жалеет об этом.
«Я имел неосторожность наговорить гадостей, о чем жалею до сих пор. Некрасиво, сор из избы нельзя выносить. Его влияние на мою судьбу колоссальное. Я по гроб жизни благодарен. Забираю свои слова обратно», — заявил Щербаков, признав, что был неправ.
«Норм» — значит грандиозно2026 год обещает стать для Вячеслава Дусмухаметова временем триумфа. Он больше не просто «парень с ТНТ». Его компания Norm Production («Норм Продакшн») выходит на уровень полного метра. План у него амбициозный: выпустить в 2026 году сразу три фильма.
В работе находится восемь сценариев, включая фантастическую комедию для семейного просмотра «Сияние Сони» и полнометражное продолжение популярного сериала «Жуки». Также в разработке сюрреалистичная комедия о чиновнике, который ударился головой и начал видеть всех людей «на одно лицо», и даже фантастическая утопия о будущем искусственного интеллекта.
