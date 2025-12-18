18 декабря 2025, 13:39

Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Анастасия Александровна Вертинская — одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино, народная артистка РСФСР, чьи экранные образы стали символами эпохи. Широкую известность она получила еще в юности, исполнив роли Ассоль в фильме «Алые паруса» и Гуттиэре в картине «Человек-амфибия». 19 декабря актрисе исполняется 81 год. О ее творческом пути, работе в театре и кино и мнении об уехавших из России артистах, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анастасии Вертинской: ранние годы и семья Начало кинокарьеры: «Алые паруса» и «Человек-амфибия» Образование и становление в профессии Фильмография Анастасии Вертинской Театральная карьера Анастасии Вертинской Педагогика и работа за рубежом Благотворительность и общественная деятельность Анастасия Вертинская про уехавших из Росси артистов Личная жизнь Анастасии Вертинской Анастасия Вертинская сегодня

Биография Анастасии Вертинской: ранние годы и семья

«Самой уникальной запомнившейся чертой моего отца была всемерная доброта к людям, я больше таких людей не встречала. Он не был отцом-воспитателем в принятом смысле этого слова, потому что обращался с нами как с маленькими женщинами», — вспоминала актриса.

Анастасия Вертинская с родителями (фото: РИА Новости / Тихонов)

Начало кинокарьеры: «Алые паруса» и «Человек-амфибия»

Образование и становление в профессии

«Я, конечно, долго мучилась. Мне говорили: "Ты дочка Вертинского". И я протестовала внутренне: хотела быть независимой от фамилии. Потом мне говорили: "Какая красивая!". Но в красоте тоже не было моей заслуги. А мне хотелось услышать: "Какая артистка!" Только когда мне это сказали, все встало на свои места», — делилась Анастасия.

Анастасия Вертинская (фото: кадр из фильма «Алые паруса»)

Фильмография Анастасии Вертинской

Театральная карьера Анастасии Вертинской

Педагогика и работа за рубежом

Анастасия Вертинская (фото: РИА Новочти / Александр Макаров)

«Преподавать — да, интересно. Но постоянно жить, отдавая себя воспитанию студентов, — для этого надо быть человеком другого типа. Сначала увлекало, потом надоело», — говорила Вертинская.

Благотворительность и общественная деятельность

Анастасия Вертинская про уехавших из Росси артистов

«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить. Я только знаю, что жизнь без любви — это ад. И так мало что нам дано любить — не кого, а именно что. Как можно это терять? Как можно терять родину?» — подчеркнула актриса.

«Как можно не переживать за Россию? Я не знаю. Тем более как можно говорить плохие слова о родине? Я не представляю, каково это — быть не в России, не жить здесь, скитаться по миру, демонстрировать, что ты презираешь свою родину», — считает Вертинская.

Личная жизнь Анастасии Вертинской

«Я очень его любила, но была совершенно одержима своей профессией. На этот алтарь могла положить все. А ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе», — рассказывала актриса.

«В тот период, когда я хотела за него выйти, это было невозможно, так как он был женат. А когда он этого сам захотел, я его уже не любила», — призналась Анастасия.

Никита Михалков и Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

Анастасия Вертинская сегодня