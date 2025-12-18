Развелась с Михалковым и высказалась про уехавших из России артистов: как сложилась судьба звезды фильма «Человек-амфибия» Анастасии Вертинской?
Анастасия Александровна Вертинская — одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино, народная артистка РСФСР, чьи экранные образы стали символами эпохи. Широкую известность она получила еще в юности, исполнив роли Ассоль в фильме «Алые паруса» и Гуттиэре в картине «Человек-амфибия». 19 декабря актрисе исполняется 81 год. О ее творческом пути, работе в театре и кино и мнении об уехавших из России артистах, — читайте в материале «Радио 1».
Биография Анастасии Вертинской: ранние годы и семьяАнастасия Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве. Она выросла в знаменитой творческой семье. Ее отец — Александр Вертинский, эстрадный артист, поэт, певец и актер, чье имя стало легендой русской культуры XX века. Мать — Лидия Вертинская (урожденная Циргвава), художница и актриса.
Родители будущей актрисы вернулись в Советский Союз из эмиграции за год до ее рождения. До этого Александр Вертинский более 20 лет жил за границей. Вместе с супругой и старшей дочерью Марианной семья обосновалась в Москве.
Анастасия Вертинская неоднократно подчеркивала, что отец сыграл ключевую роль в ее детстве, несмотря на постоянные гастроли. Он много времени проводил с дочерьми, читал им сказки Андерсена и отличался редкой добротой.
«Самой уникальной запомнившейся чертой моего отца была всемерная доброта к людям, я больше таких людей не встречала. Он не был отцом-воспитателем в принятом смысле этого слова, потому что обращался с нами как с маленькими женщинами», — вспоминала актриса.Мать актрисы родилась в Харбине в семье российских подданных, живших в Китае. С Александром Вертинским она познакомилась в Шанхае в 1940 году. Разница в возрасте между супругами составляла более 30 лет: Лидии было 17, ему — 51. В 1943 году у них родилась первая дочь Марианна, которая также связала свою жизнь с актерской профессией.
В 1957 году Александр Вертинский скончался. Анастасии тогда было 12 лет. Актриса признавалась, что смерть отца стала переломным моментом для всей семьи: они с сестрой рано почувствовали одиночество, а мать тяжело переживала утрату.
Начало кинокарьеры: «Алые паруса» и «Человек-амфибия»Анастасия Вертинская не планировала актерскую карьеру. Однако в 1960 году режиссер Александр Птушко убедил Лидию Вертинскую привести дочь на кинопробы к фильму «Алые паруса» по повести Александра Грина. В итоге 15-летнюю Анастасию утвердили на роль Ассоль.
Картина вышла на экраны в 1961 году и мгновенно сделала Вертинскую звездой всесоюзного масштаба. Несмотря на успех, сама актриса критически относилась к своему дебюту, признавая, что в тот момент не обладала профессиональными навыками и действовала интуитивно.
Уже в 1962 году Вертинская закрепила успех, сыграв главную женскую роль в фильме «Человек-амфибия» по роману Александра Беляева. Ее героиня Гуттиэре стала одним из самых запоминающихся образов советского кино. Лента стала лидером проката 1962 года, собрав аудиторию в 65 миллионов зрителей.
Образование и становление в профессииВ 1963 году Анастасия Вертинская поступила на актерский факультет Театрального училища имени Щукина. Она не скрывала, что знаменитая фамилия на первых порах воспринималась как тяжелое бремя. Актрису раздражали комментарии о происхождении и внешности — ей было важно, чтобы ее оценивали именно как профессионала.
«Я, конечно, долго мучилась. Мне говорили: "Ты дочка Вертинского". И я протестовала внутренне: хотела быть независимой от фамилии. Потом мне говорили: "Какая красивая!". Но в красоте тоже не было моей заслуги. А мне хотелось услышать: "Какая артистка!" Только когда мне это сказали, все встало на свои места», — делилась Анастасия.Переломным моментом стала роль Офелии в экранизации «Гамлета» Григория Козинцева (1964), где Гамлета сыграл Иннокентий Смоктуновский. Эта работа окончательно закрепила за Вертинской статус серьезной драматической актрисы.
В 1967 году она исполнила роль Кити Щербацкой в фильме «Анна Каренина». В том же году Вертинская окончила Щукинское училище, став выпускницей курса Леонида Шихматова. Еще в период учебы актриса снялась в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир», сыграв Лизу Болконскую.
Фильмография Анастасии ВертинскойВ последующие годы Вертинская активно снималась в кино. Среди ее работ — фильмы «Влюбленные», «Случай с Полыниным», «Человек на своем месте».
В 1978 году актриса сыграла Мону в дебютной режиссерской работе Михаила Козакова «Безымянная звезда». В 1980 году исполнила роль Джеммы в фильме «Овод». В 1982 году появилась в двухсерийной картине «Кража» по произведению Джека Лондона, где ее партнерами стали Иннокентий Смоктуновский, Юозас Будрайтис и Олег Борисов.
В 1990-е годы Вертинская снялась в фильме Андрея Харитонова «Жажда страсти», а также сыграла Маргариту в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Кары. Из-за сложностей с авторскими правами фильм долгое время не выходил на экраны: закрытый показ состоялся лишь в 2006 году, а официальный релиз — в 2011-м.
В 2000 году актриса появилась в роли Атаманши в мюзикле «Бременские музыканты & Co». После этого она окончательно прекратила актерскую карьеру, объяснив решение отсутствием интересных предложений и внутренней готовностью уйти из профессии.
Театральная карьера Анастасии ВертинскойТеатральная биография Анастасии Вертинской не менее насыщенна. В 1962 году она вошла в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. В 1967–1968 годах служила в Театре имени Вахтангова, а затем до 1980 года была актрисой театра «Современник».
На сцене «Современника» Вертинская исполнила множество значимых ролей, включая Нину Заречную в «Чайке», Раневскую в «Вишневом саде», Оливию в «Двенадцатой ночи», Ирину в спектакле «С любимыми не расставайтесь».
В 1980 году актриса перешла в МХАТ, где после разделения труппы продолжила работу в коллективе Олега Ефремова (ныне МХТ имени Чехова). Она участвовала в постановках «Тартюф», «Живой труп», «Дядя Ваня», «Валентин и Валентина».
В 1988 году Вертинская приняла участие в экспериментальной постановке Анатолия Эфроса «Буря», где исполнила сразу две мужские роли — Просперо и Ариэля. В 1989 году поставила спектакль «Мираж, или Дорога русского Пьеро», посвященный памяти отца, и сама сыграла в нем Александра Вертинского. Последний выход актрисы на театральную сцену состоялся в 2002 году.
Педагогика и работа за рубежомПосле ухода из МХАТа Анастасия Вертинская уехала в Европу, где в течение нескольких лет преподавала актерское мастерство совместно с Александром Калягиным. Она работала в Оксфордском университете, «Комеди Франсэз», Чеховской школе в Париже и Европейской киношколе в Швейцарии.
В Париже с успехом шел спектакль «Чехов. Акт третий», поставленный Вертинской со студентами. Несмотря на интерес к педагогике, актриса отмечала, что не готова посвятить этому всю жизнь.
«Преподавать — да, интересно. Но постоянно жить, отдавая себя воспитанию студентов, — для этого надо быть человеком другого типа. Сначала увлекало, потом надоело», — говорила Вертинская.
Благотворительность и общественная деятельностьВ 1991 году Вертинская стала соучредителем Благотворительного фонда русских актеров. Фонд оказывал помощь ветеранам сцены и поддерживал культурные учреждения, включая дом-музей Бориса Пастернака и Российскую государственную библиотеку искусств.
При ее участии были установлены памятник на могиле Олега Борисова и мемориальная доска Марку Бернесу. Также Вертинская сыграла важную роль в реставрации и издании записей Александра Вертинского во Франции и России.
В 1988 году Анастасии Вертинской было присвоено звание народной артистки РСФСР. Она награждена орденом Почета, орденом Дружбы и орденом Александра Невского.
Анастасия Вертинская про уехавших из Росси артистовВ марте 2024 года актриса публично высказалась о покинувших Россию деятелях культуры, отметив, что считает недопустимыми негативные высказывания о родине. По ее словам, любовь к стране — базовая ценность, без которой невозможно полноценное существование.
«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить. Я только знаю, что жизнь без любви — это ад. И так мало что нам дано любить — не кого, а именно что. Как можно это терять? Как можно терять родину?» — подчеркнула актриса.Артистка отметила, что Россия всегда имела конкретную миссию. Вертинская подчеркнула, что патриотизм не исключает критического взгляда на реальность, но отвергает позицию тотального отрицания и презрения к собственной стране.
«Как можно не переживать за Россию? Я не знаю. Тем более как можно говорить плохие слова о родине? Я не представляю, каково это — быть не в России, не жить здесь, скитаться по миру, демонстрировать, что ты презираешь свою родину», — считает Вертинская.
Личная жизнь Анастасии ВертинскойАктриса была замужем дважды. Ее первым мужем стал Никита Михалков. Они поженились в 1966 году, в том же году родился сын Степан. Союз продлился три года.
«Я очень его любила, но была совершенно одержима своей профессией. На этот алтарь могла положить все. А ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе», — рассказывала актриса.Вторым мужем актрисы стал певец и композитор Александр Градский. Они поженились в 1976 году, однако через два года расстались. Официально развелись в 1980 году. Кроме того, на протяжении нескольких лет у Анастасии Вертинской были отношения с актером и режиссером Олегом Ефремовым.
«В тот период, когда я хотела за него выйти, это было невозможно, так как он был женат. А когда он этого сам захотел, я его уже не любила», — призналась Анастасия.При этом сама актриса неоднократно заявляла, что считает себя замужем лишь однажды — за Никитой Михалковым. Брак она считает утопией, а главными мужчинами своей жизни называет отца и сына.
Степан Михалков занимается ресторанным бизнесом. У него четверо детей: дочь Александра (1992 года рождения), сыновья Василий (1999), Петр (2002) и Лука (2017). В 2018 году у Степана родился внук Федор — сын Александры.
Анастасия Вертинская сегодняВ последние годы актриса помогает сыну в работе, контролируя кухню и качество блюд в заведениях.
Анастасия Вертинская давно не появляется на публике. Последний раз ее видели в 2021 году на премьере сериала «Вертинский». По словам актрисы, сегодня ее любимая роль — роль любящей бабушки.