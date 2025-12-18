Шуров: нарциссизм и врождённая истероидность побудили Долину продать квартиру
Склонность к нарциссизму и врождённая истероидность могли повлиять на решение народной артистки Ларисы Долиной продать квартиру. Такое мнение высказал психиатр Василий Шуров в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, в этой ситуации могли сыграть роль замкнутость, чрезмерная уверенность в себе и ощущение собственной исключительности. При этом он считает маловероятным, что певица находилась в состоянии аффекта или психического расстройства.
Шуров отметил, что Долина склонна полагаться на собственное мнение и верить в свои особые связи и влияние, что могло сделать её более уязвимой для профессионально подготовленных мошенников. По его мнению, аферисты могли представляться людьми из высоких кругов или руководством профильных учреждений, вызывая доверие артистки. При этом речь, по словам врача, идёт не о невменяемости, а о продуманной и длительной работе злоумышленников.
Психиатр также подчеркнул, что предполагаемое высокомерие артистки усугубило развитие конфликта. Вместо того чтобы оперативно признать ошибку и компенсировать ущерб покупательнице Полине Лурье, Долина, по его мнению, настаивала на своей правоте, что привело к серьёзным репутационным потерям.
Эксперт считает, что более гибкая позиция могла бы смягчить последствия: финансовые потери были бы восполнимы, однако затянувшийся спор и публичность дела нанесли удар по имиджу певицы и усилили общественную критику в её адрес.
