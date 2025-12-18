Шуров: нарциссизм и врождённая истероидность побудили Долину продать квартиру

18 декабря 2025, 12:15

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Склонность к нарциссизму и врождённая истероидность могли повлиять на решение народной артистки Ларисы Долиной продать квартиру. Такое мнение высказал психиатр Василий Шуров в беседе с «Абзацем».