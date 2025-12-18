Илона Маска осудили за обсуждение груди популярной актрисы
Илона Маска осудили за шутку о груди Сидни Суини
Предпринимателя Илона Маска раскритиковали в Сети за его комментарий, связанный с грудью актрисы Сидни Суини. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Поводом стало опубликованное в соцсети X видео с премьеры фильма «Горничная», на которой Суидни появилась в белом платье с глубоким декольте. Под роликом Маск оставил изображение женщины, страдающей от болей в спине из-за объема бюста.
Однако не все интернет-пользователи оценили юмор миллиардера. Многие из них восприняли его комментарий как оскорбление в адрес артистки, заявив, что он высмеял ее внешность.
«Она на 30 лет моложе тебя. Ты странный», «Что этот чувак здесь забыл?» — писали ему в ответ.Ранее сообщалось, что Маск стал первым в мире человеком, чье состоянием превысило 600 миллиардов долларов.