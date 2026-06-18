Развелась со Станиславом Дужниковым и чуть не стала женой заключенного: как страшная авария повлияла на звезду «Беспринципных» Кристину Бабушкину?
Кристина Константиновна Бабушкина — российская актриса театра и кино, которая сумела добиться успеха вопреки тяжелым жизненным испытаниям. После серьезной автомобильной аварии врачи и педагоги поставили крест на ее актерском будущем, однако артистка не отказалась от мечты. Сегодня Кристина Бабушкина известна миллионам зрителей по ролям в сериалах «Земский доктор», «Кровавая барыня», «Беспринципные», а также по многочисленным театральным работам. Подробнее о ее творческом пути и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Кристины Бабушкиной: детство и семьяКристина Бабушкина родилась 18 января 1978 года в Иркутске в семье профессиональных музыкантов. Ее мать руководила камерным хором при Иркутской областной филармонии и преподавала в музыкальном колледже. Отец выступал в составе губернаторского оркестра Иркутской области, где играл на гобое.
Творческая атмосфера окружала будущую актрису с ранних лет. Кристина окончила музыкальную школу, а затем решила связать свою жизнь со сценой и поступила в Иркутское театральное училище. Именно в период обучения произошло событие, которое едва не перечеркнуло все ее планы на будущее.
Тяжелое ДТП и борьба за возможность ходитьВо время учебы Кристина попала в серьезную автомобильную аварию. Машина, в которой находилась девушка и ее подруга, на высокой скорости потеряла управление, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другим автомобилем.
Последствия аварии оказались крайне тяжелыми. Артистка получила серьезную травму ноги. Врачи буквально по частям восстанавливали ее правое бедро. Педагоги театрального училища не скрывали своего пессимизма и считали, что подобное повреждение поставит крест на актерской карьере. По их мнению, хромота могла стать серьезным препятствием для работы на сцене.
После аварии Кристина провела в больнице около двух лет. За это время ей пришлось перенести несколько операций и пройти длительную реабилитацию. Несмотря на постоянную боль и тяжелое физическое состояние, девушка настойчиво работала над восстановлением подвижности ноги.
После выписки она попыталась продолжить обучение и вернулась в театральное училище, однако завершить образование там ей не удалось — руководство учебного заведения отчислило студентку.
«В училище говорили, что с такими травмами актрисой мне уже не стать. Но эти разговоры только раззадорили меня. После последней операции я рванула в Москву», — рассказала она.
Переезд в Москву и встреча с Олегом ТабаковымПосле завершения лечения Кристина решила начать все заново и отправилась в столицу. Судьбоносным событием для нее стало знакомство с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Именно он принял девушку на свой курс в Школу-студию МХАТ.
«Я попала на курс к Олегу Табакову. Это самая большая удача в моей жизни. Олег Павлович помогает своим студентам, причем не только в профессии, но и в бытовых делах», — делилась артистка.
Обучение под руководством Табакова стало важнейшим этапом ее профессионального становления и открыло дорогу в большой театр.
Работа в МХТ имени ЧеховаВ 2002 году Кристина Бабушкина окончила Школу-студию МХАТ. Сразу после выпуска руководство Московского художественного театра имени Чехова пригласило молодую актрису в труппу. В театральной среде Бабушкину часто называли одной из самых любимых учениц Олега Табакова.
На сцене МХТ она исполнила множество ярких ролей и приняла участие в постановках известных режиссеров. Среди наиболее заметных спектаклей с ее участием — «Мещане» Кирилла Серебренникова, «Обломов», «Васса Железнова», «Обрыв», «Трехгрошовая опера» и другие театральные проекты. С Московским художественным театром имени Чехова актриса продолжает сотрудничать и сегодня.
Кинокарьера Кристины БабушкинойВпервые зрители увидели Кристину в 2000 году, когда она появилась в сериале «Маросейка, 12». Спустя год актриса снялась в популярном проекте «Дальнобойщики». Затем последовали небольшие роли в военной драме «Звезда» и сериале «Москва. Центральный округ».
Настоящий успех пришел к Бабушкиной в 2005 году после выхода сериала «Примадонна». Роль Зойки принесла ей широкую известность и позволила закрепиться в числе востребованных актрис российского кинематографа.
Зрителям она хорошо знакома по сериалам и фильмам «Земский доктор», «Доктор Тырса», «Назад в СССР», «Муж по вызову», «Самый лучший фильм», «Духless-2», «Оптимисты» и «Кровавая барыня». Одной из самых заметных работ последних лет стала роль Валентины в сериале «Беспринципные».
Брак с актером Станиславом ДужниковымПервым супругом Кристины стал актер Станислав Дужников. На протяжении длительного времени они воспринимали друг друга исключительно как друзей и не рассматривали возможность романтических отношений.
Все изменилось после одной из совместных фотосессий. Их общий друг, актер Александр Бухаров, обратился к ним со словами:
«Ребята, какие же вы большие и красивые! Представляете, если у вас будут дети?», — сказал он.После этого между Бабушкиной и Дужниковым начался роман. Вскоре они создали семью, а затем стали родителями дочери Устиньи. Окружающие считали их союз образцовым, однако со временем отношения начали меняться.
После того как супруги стали работать в одном театре, в семье возникли сложности, которые постепенно привели к расставанию. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Станислав Дужников продолжает активно участвовать в жизни дочери.
«Очень трудно все превратить в дружбу, но мне так комфортнее, тем более мы работаем на одной сценической площадке. Нельзя никого винить в том, что произошло, предъявлять претензии друг к другу, надо отбросить все и идти дальше. Стас может видеться, когда захочет, со Стешей, она часто бывает в гостях у папы», — делилась Бабушкина.
Второй муж Кристины БабушкинойВ 2017 году в жизни артистки появился новый избранник. Им стал предприниматель Андрей Гацунаев, работающий в энергетической сфере. Отношения развивались стремительно. Практически сразу после знакомства пара начала жить вместе. Через два года Кристина и Андрей официально зарегистрировали брак.
Некоторое время в СМИ также появлялись слухи о возможном романе актрисы с Николаем Фоменко. Поводом для обсуждений стали похожие фотографии, которые знаменитости публиковали в своих социальных сетях. Однако ни Фоменко, ни Бабушкина эти предположения публично не комментировали.
Скандал вокруг мужа Кристины БабушкинойВ 2023 году имя Кристины Бабушкиной оказалось в центре громкой истории, которая вызвала широкий общественный резонанс. Артистке пришлось пережить серьезное давление со стороны общественности, допросы и отмену спектаклей. Поводом для скандала стало задержание ее супруга Андрея Гацунаева.
В ночь на 16 июня сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором находились супруги. Во время проверки в салоне машины обнаружили сверток с запрещенным веществом. Следствие начало проверку обстоятельств произошедшего.
Впоследствии Андрей Гацунаев признал свою вину, выразил раскаяние и перечислил денежные средства в два благотворительных фонда — в поддержку сотрудников правоохранительных органов и на помощь людям, страдающим наркотической зависимостью.
Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. В отношении самой Кристины Бабушкиной правоохранительные органы не предъявили никаких обвинений. Следствие подтвердило ее непричастность к произошедшему, благодаря чему актриса избежала каких-либо юридических последствий.
Отмена спектакля после задержанияПосле скандала последствия затронули и профессиональную деятельность артистки. Театр имени Ермоловой отменил спектакль «Неидеальный Че», в котором Кристина Бабушкина исполняла одну из ролей. Представители театра подтвердили информацию о задержании супругов и сообщили, что зрители смогут вернуть деньги за приобретенные билеты.
Сегодня Кристина Бабушкина остается одной из востребованных российских актрис театра и кино, продолжает выходить на сцену МХТ имени Чехова и регулярно появляется в новых телевизионных и кинопроектах.