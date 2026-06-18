18 июня 2026, 12:44

Кристина Бабушкина (фото: Instagram* / kristina.babushkina)

Кристина Константиновна Бабушкина — российская актриса театра и кино, которая сумела добиться успеха вопреки тяжелым жизненным испытаниям. После серьезной автомобильной аварии врачи и педагоги поставили крест на ее актерском будущем, однако артистка не отказалась от мечты. Сегодня Кристина Бабушкина известна миллионам зрителей по ролям в сериалах «Земский доктор», «Кровавая барыня», «Беспринципные», а также по многочисленным театральным работам. Подробнее о ее творческом пути и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Кристины Бабушкиной: детство и семья Тяжелое ДТП и борьба за возможность ходить Переезд в Москву и встреча с Олегом Табаковым Работа в МХТ имени Чехова Кинокарьера Кристины Бабушкиной Брак с актером Станиславом Дужниковым Второй муж Кристины Бабушкиной Скандал вокруг мужа Кристины Бабушкиной Отмена спектакля после задержания

Биография Кристины Бабушкиной: детство и семья

Кристина Бабушкина (фото: Instagram* / kristina.babushkina)

Тяжелое ДТП и борьба за возможность ходить

Кристина Бабушкина (фото: Instagram* / kristina.babushkina)

«В училище говорили, что с такими травмами актрисой мне уже не стать. Но эти разговоры только раззадорили меня. После последней операции я рванула в Москву», — рассказала она.

Переезд в Москву и встреча с Олегом Табаковым

«Я попала на курс к Олегу Табакову. Это самая большая удача в моей жизни. Олег Павлович помогает своим студентам, причем не только в профессии, но и в бытовых делах», — делилась артистка.

Кристина Бабушкина (фото: Instagram* / kristina.babushkina)

Работа в МХТ имени Чехова

Кинокарьера Кристины Бабушкиной

Кристина Бабушкина (фото: Instagram* / kristina.babushkina)

Брак с актером Станиславом Дужниковым

«Ребята, какие же вы большие и красивые! Представляете, если у вас будут дети?», — сказал он.

Кристина Бабушкина и Станислав Дужников (фото: РИА Новости / Екатерина Чесновоква)

«Очень трудно все превратить в дружбу, но мне так комфортнее, тем более мы работаем на одной сценической площадке. Нельзя никого винить в том, что произошло, предъявлять претензии друг к другу, надо отбросить все и идти дальше. Стас может видеться, когда захочет, со Стешей, она часто бывает в гостях у папы», — делилась Бабушкина.

Второй муж Кристины Бабушкиной

Кристина Бабушкина с мужем и дочкой (фото: Instagram* / kristina.babushkina)

Скандал вокруг мужа Кристины Бабушкиной

Кристина Бабушкина (фото: Instagram* / kristina.babushkina)

Отмена спектакля после задержания