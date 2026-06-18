Певец Бон Джови заявил о полном восстановлении голоса спустя четыре года после операции
Певец Бон Джови заявил о полном восстановлении голоса после операции
64‑летний исполнитель Джон Бон Джови сообщил, что полностью восстановил голос после хирургического вмешательства на повреждённой связке. Об этом он рассказал в интервью журналу People.
Проблемы со здоровьем у певца появились несколько лет назад. Врач диагностировал атрофию одной из голосовых связок — новость стала шоком для артиста. Бон Джови подчеркнул, что всегда тщательно заботился о своём голосе, который считает главным профессиональным инструментом. Однако, по словам специалиста , появление недуга было связано с возрастными изменениями.
«Я полностью восстановился. Это заняло больше времени, чем я ожидал, но всё должно было быть сделано правильно. Мы никогда не теряли веры», — рассказал певец.
В 2024 году, спустя два года после операции, Джон Бон Джови начал постепенно возвращаться к живым выступлениям. Тогда его группа выпустила альбом Forever, а сам артист признавался, что первый после операции концерт прошёл хорошо.