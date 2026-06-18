Певец Бон Джови заявил о полном восстановлении голоса спустя четыре года после операции

18 июня 2026, 01:40

Певец Бон Джови заявил о полном восстановлении голоса после операции

Джон Бон Джови (Фото: Instagram* / @jonbonjovi)

64‑летний исполнитель Джон Бон Джови сообщил, что полностью восстановил голос после хирургического вмешательства на повреждённой связке. Об этом он рассказал в интервью журналу People.





Проблемы со здоровьем у певца появились несколько лет назад. Врач диагностировал атрофию одной из голосовых связок — новость стала шоком для артиста. Бон Джови подчеркнул, что всегда тщательно заботился о своём голосе, который считает главным профессиональным инструментом. Однако, по словам специалиста , появление недуга было связано с возрастными изменениями.





«Я полностью восстановился. Это заняло больше времени, чем я ожидал, но всё должно было быть сделано правильно. Мы никогда не теряли веры», — рассказал певец.