«Наш вариант — химия»: Лерчек отказалась частично удалить желудок
Блогерша Лерчек не стала частично удалять желудок
Партнер Валерии Чекалиной и отец ее ребенка, Луис Сквиччиарини, в своем личном блоге раскрыл причины, по которым блогер отказалась от операции по частичной резекции желудка. Решение приняли после консультаций с врачами.
Танцор также сообщил, что у Валерии наблюдается положительная динамика в восстановлении зрения. До этого, после первого сеанса химиотерапии, острота зрения резко упала, что потребовало госпитализации пациентки в реанимацию для введения препарата против отека мозговых оболочек. На текущий момент состояние блогера стабилизировалось, однако полное восстановление зрительных функций пока не достигнуто.
«Врачи сказали нам, что операция в нашем случае не поможет. Так как метастазы уже разошлись, и удаление может сделать их ещё больше. Наш вариант — химия», — говорится в публикации Луиса.Прокуратура Москвы инициировала требование о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении тяжелобольной Лерчек. Поводом для общественного резонанса стали ее занятия в тренажерном зале с поднятием тяжестей в дни между сеансами химиотерапии. При этом ранее сообщалось, что у блогера диагностировали метастатические поражения позвоночника, и она уже перенесла операцию на позвоночном столбе.