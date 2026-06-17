«Наш вариант — химия»: Лерчек отказалась частично удалить желудок

17 июня 2026, 18:24

Блогерша Лерчек не стала частично удалять желудок

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Партнер Валерии Чекалиной и отец ее ребенка, Луис Сквиччиарини, в своем личном блоге раскрыл причины, по которым блогер отказалась от операции по частичной резекции желудка. Решение приняли после консультаций с врачами.





Танцор также сообщил, что у Валерии наблюдается положительная динамика в восстановлении зрения. До этого, после первого сеанса химиотерапии, острота зрения резко упала, что потребовало госпитализации пациентки в реанимацию для введения препарата против отека мозговых оболочек. На текущий момент состояние блогера стабилизировалось, однако полное восстановление зрительных функций пока не достигнуто.





«Врачи сказали нам, что операция в нашем случае не поможет. Так как метастазы уже разошлись, и удаление может сделать их ещё больше. Наш вариант — химия», — говорится в публикации Луиса.