Ольга Бузова сбежала из больницы ради выступления в Кремле
Ольга Бузова покинула больницу ради важного выступления. Певица появилась на сцене в инвалидном кресле, пишет Super.
Несмотря на серьёзную травму и лечение, артистка нашла в себе силы, чтобы поддержать участников детского конкурса «Лидеры» в Кремле. Не прошло и недели после операции, как звезда уговорила свою команду организовать поездку.
На сцену Бузову вывезли в инвалидном кресле. Она не только подбодрила юных конкурсантов теплыми словами, но и исполнила несколько песен. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении издания.
Ранее в своём Telegram‑канале Бузова делилась переживаниями о процессе восстановления. Певица отметила, что сроки реабилитации пока неясны. При этом артистка предпочла не раскрывать подробности травмы, чтобы не тревожить близких и поклонников.
Напомним, что Бузова получила повреждение в результате падения в собственной квартире. После операции она долго не могла отойти от наркоза и несколько раз теряла сознание.
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