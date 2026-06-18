Ольга Бузова сбежала из больницы ради выступления в Кремле

18 июня 2026, 01:23

Травмированная Ольга Бузова выступила в Кремле

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова покинула больницу ради важного выступления. Певица появилась на сцене в инвалидном кресле, пишет Super.