Развелся с Полиной Гагариной и чуть не умер на съемках: с кем нашел свое счастье звезда «Закрытой школы» Петр Кислов?
2 июня российский актер театра и кино, преподаватель Петр Борисович Кислов отмечает 44-летие. Артист известен зрителям по работам в проектах «Закрытая школа», «Молодежка», «1612: Хроники Смутного времени», «Трасса смерти» и многих других. За годы творческой деятельности он сумел построить успешную карьеру как на театральной сцене, так и в кинематографе. О жизни и профессиональном пути актера — в материале «Радио 1».
Биография Петра Кислова: детство и образованиеПетр Кислов появился на свет в июне 1982 года в городе Глазове Удмуртской АССР. После окончания школы будущий актер поступил в Нижегородское театральное училище, где обучался на курсе Василия Богомазова.
Позднее Кислов неоднократно подчеркивал, что именно этот педагог оказал колоссальное влияние на его профессиональное становление. По словам артиста, значительную часть актерского мастерства он приобрел благодаря строгой школе, которую прошел под руководством наставника.
После завершения учебы в Нижнем Новгороде Кислов отправился покорять Москву. Столичный этап его биографии начался удачно: молодой человек с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ. Его наставниками стали Сергей Земцов и Игорь Золотовицкий. Еще в студенческие годы Петр начал выходить на профессиональную сцену.
Театральная карьераПервой заметной работой Кислова в театре стала роль Вали в постановке «Изображая жертву», которую в 2004 году представили на сцене МХТ имени Антона Чехова.
Для спектакля актеру предстояло участвовать в сценах обнаженным. Кислов не испытывал сомнений, поскольку полностью доверял режиссеру Кириллу Серебренникову. Критики высоко оценили работу молодого артиста и отметили его глубокое погружение в образ. Именно эта роль принесла Петру престижную театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебютант».
После успешного дебюта выпускника приняли в труппу МХТ имени Чехова. За два года работы в репертуаре актера появились спектакли «Ундина» и «С любимыми не расставайтесь». Однако активная занятость в кино не устраивала руководство театра. Постоянные съемки вызывали недовольство администрации, поэтому в итоге артист покинул коллектив.
Помимо МХТ Кислов успел поработать в театре-студии под руководством Олега Табакова, который преподавал ему во время обучения в вузе. Позднее актер сотрудничал с театральным агентством «Арт-Партнер XXI», а также участвовал в постановке «Территория любви».
Еще одной заметной работой стал антрепризный спектакль «Джаз на троих». На сцене Кислов выступал вместе с Элиной Джанибекян и Виктором Васильевым. Режиссером постановки выступил лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти, а музыкальное сопровождение обеспечивал джазовый оркестр.
Начало карьеры в киноДебют Петра Кислова в кинематографе состоялся в 2006 году. Первой работой актера стала небольшая роль Виктора в фильме Дмитрия Брусникина «Счастье по рецепту». Широкую известность артист получил после участия в исторической картине Владимира Хотиненко «1612: Хроники Смутного времени».
Подготовка к съемкам потребовала серьезных усилий. Кислов освоил верховую езду и фехтование, а также изменил внешность ради роли, отрастив волосы и бороду. Друзья шутили, что актер стал напоминать одного из персонажей Орландо Блума из серии фильмов «Пираты Карибского моря».
Работа Петра в образе слуги и свидетеля гибели семьи Бориса Годунова принесла ему премию «Золотая Анна» за лучшую мужскую роль.
«Закрытая школа», экстремальные съемки и новые проектыОдним из проектов, который хорошо запомнился зрителям, стал сериал «Сеть». Однако особое место в карьере актера заняла «Закрытая школа». В этом популярном телепроекте Кислов сыграл сразу двух персонажей — братьев-близнецов. Сериал вызвал огромный интерес аудитории. После выхода ленты актер еще долго получал сообщения от поклонниц, которые писали ему в социальной сети «ВКонтакте».
Во время съемок сериала «Чрезвычайная ситуация» («ЧС») Петр чуть не погиб, когда ратрак, в котором находились актер и водитель, провалился под лед реки. Кислову удалось выбраться благодаря лопате, которой он разбил стекло кабины.
Помощь также оказали каскадеры, сопровождавшие съемочную группу. Водитель спастись не смог. После пережитой трагедии артист начал настороженно относиться к скорости, высоте, экстремальным развлечениям и людям, увлекающимся опасными видами досуга.
В 2015 году Петр появился в детективе «Охотник за головами», где сыграл предприимчивого частного сыщика. Позднее актер вошел в состав российской адаптации британского сериала «Бесстыдники». Изначально Кислов пробовался на несколько ролей, однако режиссер в итоге доверил ему образ Дрона.
Затем артист присоединился к пятому сезону сериала «Молодежка», где исполнил роль хоккейного вратаря. В 2018 году фильмография актера пополнилась ироническим детективом «Полузащитник». В картине он сыграл друга героя, которого воплотил на экране Прохор Дубравин.
Роли последних летВ 2019 году зрители увидели биографическую драму «Небо измеряется милями», созданную к 110-летию авиаконструктора Михаила Миля. Кислов исполнил роль летчика Матвея Байкалова. По сюжету трагическая гибель героя во время испытаний помогает усовершенствовать первый советский серийный вертолет.
Следующей работой артиста стала детективная мелодрама «Наперекор судьбе». На съемочной площадке его партнерами стали Екатерина Гусева, Кирилл Гребенщиков и Александр Самойленко. В том же году Кислов получил главную роль в мини-сериале «Формула жизни».
Позднее актер снялся в мелодраме «Заговор на одиночество», которая вышла на телеканале «Россия-1». В проекте он сыграл одного из центральных персонажей — Сергея. Еще одной заметной работой стала картина «Купидоны», где вместе с Анной Банщиковой и Людмилой Артемьевой Кислов воплотил на экране персонажа по имени Данила.
В 2024 году состоялась премьера детективной драмы «Черное солнце». Актер исполнил роль Глеба — одного из ключевых героев истории. Его персонаж проходит по делу в качестве предполагаемого преступника, а расследование ведет Евгений Чагин, которого сыграл Максим Стоянов.
Личная жизнь Петра КисловаВ программе «Судьба человека» актер рассказывал, что в молодости встречался с актрисой Екатериной Вилковой. Со временем Кислов пришел к выводу, что не испытывает к избраннице тех чувств, которые необходимы для создания семьи. В результате пара рассталась.
Первой официальной супругой артиста стала актриса Анастасия Макеева. Их знакомство произошло во время съемок сериала «Сеть». Позже Кислов признавался, что решение о браке оказалось слишком поспешным. Сильные чувства быстро уступили место конфликтам и разногласиям. Уже спустя семь месяцев супруги приняли решение развестись.
Несмотря на неудачный опыт семейной жизни, актер с благодарностью вспоминает этот период, отмечая, что сделал важные выводы о том, какими не должны быть отношения между супругами.
Брак с Полиной Гагариной
Второй женой Кислова стала певица и актриса Полина Гагарина. Будущие супруги познакомились в театральном вузе после того, как Игорь Золотовицкий пригласил Петра работать своим помощником.
По воспоминаниям артиста, он обратил внимание на Полину практически сразу. Вскоре молодой человек признался девушке в симпатии. На тот момент Гагарина состояла в отношениях, однако вскоре сделала выбор в пользу Кислова.
Спустя четыре месяца после начала романа певица узнала о беременности. В семье родился сын Андрей. В первые годы жизни ребенка значительную часть забот о нем взял на себя отец. Пока Полина училась и активно строила карьеру, Петр проводил много времени с сыном. Позже актер называл этот период одним из самых ценных в своей жизни.
Несмотря на теплые отношения с ребенком и совместную заботу о семье, сохранить брак супругам не удалось. Позже Гагарина говорила, что оба были сосредоточены на профессиональной самореализации и нередко ставили личные амбиции на первое место. Сам Кислов признавался, что болезненно воспринимал стремительный успех супруги. Ситуацию осложняли ревность и вспыльчивый характер актера.
После развода бывшие супруги сумели сохранить дружеское общение и продолжили вместе участвовать в воспитании сына.
Отношения после развода и новая семья
После расставания с Полиной Гагариной актер познакомился с Екатериной Рязановой, которая работала синоптиком и увлекалась рыбалкой. Сначала общение развивалось в интернете, а затем Кислов приехал к девушке в Казань. При личной встрече актер поставил перед избранницей ультиматум: либо она переезжает вместе с ним, либо отношения заканчиваются сразу. Екатерина выбрала совместную жизнь, однако в дальнейшем пара все же рассталась.
Новый брак Петр заключил лишь спустя 14 лет после развода с Гагариной. Его супругой стала молодая актриса Яна Зорина, которая ранее училась у него. Разница в возрасте между супругами составляет почти двадцать лет. После свадьбы пара занялась обустройством загородного дома. Сам актер неоднократно рассказывал, что получает удовольствие от работы в саду и ухода за участком.
В июне 2025 года в эфире программы «Ты не поверишь!» Кислов признался, что мечтает вновь стать отцом. Особенно артист хотел дочь, однако отмечал, что будет счастлив и рождению сына. Уже в марте 2026 года супруги стали родителями. У пары появился сын, которого назвали Александром.