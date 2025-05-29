Развелся спустя 17 лет и хотел свести счеты с жизнью: как жил Александр Абдулов из «Обыкновенного чуда» и кому досталось его наследство
Александр Абдулов — имя, которое прочно вписано в историю театра и кинематографа. Его герои стали иконами времени, а сам он — символом харизмы, мужского обаяния и таланта. 29 мая артисту могло исполниться 72 года. Как он покорил миллионы, почему распался его союз с Ириной Алферовой и что случилось после его смерти — расскажет «Радио 1».
Детство под светом рампыАлександр Абдулов родился 29 мая 1953 года в Тобольске, но детство провёл в Фергане (город в Узбекистане). Его отец был режиссёром местного театра, а мать — театральным гримёром.
Впервые на сцену Саша вышел в пять лет, сыграв мальчика в постановке «Кремлёвские куранты», где вел диалог с Лениным.
Параллельно с любовью к сцене рос и его озорной характер: Абдулов устраивал уличные шалости, мастерил самодельные гитары, взрывал петарды и пугал соседей маминым гримом.
Звезда «Ленкома» и кумир страныАбдулов был мастером спорта по фехтованию, что позже не раз пригодилось в киноролях. Пробовать силы в театральных ВУЗах он начал рано — первую попытку поступить в Щепкинское училище провалил. Временно ушёл в физкультуру, поступив в педагогический институт, а вечерами подрабатывал рабочим сцены.
Упорство не подвело — в 1974 году он поступил в ГИТИС. Это стало переломным моментом: талантливого студента заметили, и вскоре его пригласил в «Ленком». На его сцене Абдулов сыграл десятки ролей, но особенно зрители и критики запомнили его в спектаклях «Юнона и Авось» и «Варвар и еретик». Последний принёс ему престижные награды и признание театральной элиты.
Дебют на экране состоялся ещё в 1973 году — Абдулов сыграл морского пехотинца в картине «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Но настоящую славу принесла роль Медведя в «Обыкновенном чуде» (1978).
«Обыкновенное чудо»: роль, которая изменила всёРоль Медведя в сказочной истории сначала предлагали Александру Збруеву, но режиссёр настоял на Абдулове. Актёр скептически отнёсся к пробам, но результат превзошёл все ожидания.
Образ романтичного героя с внутренней трагедией покорил зрителей и сделал Александра Абдулова настоящей звездой. Фильм стал культовым, а сам актёр — символом новой эпохи советского кинематографа.
За кадром: режиссёр, организатор и благотворительВ 2000 году Абдулов сам стал режиссёром — снял мюзикл «Бременские музыканты & Co».
Кроме того, он организовал фестиваль «Задворки», средства от которого направлялись на восстановление храмов.
Он также участвовал в возрождении Московского международного кинофестиваля, проявив себя как способный администратор и культурный лидер.
Любовь и разочарование: 17 лет с Ириной АлферовойПервой серьезной любовью Абдулова стала танцовщица Татьяна Лейбель. После болезненного расставания он долго не мог оправиться и даже пытался свести счёты с жизнью.
В «Ленкоме» он познакомился с Ириной Алферовой, которая уже воспитывала дочь Ксению. Изначально девушка не обращала на него внимания, однако благодаря своей настойчивости актер смог покорить ее сердце. В 1976 году они обвенчались.
Абдулов удочерил Ксению, дал ей свою фамилию и отчество, относился к ней как к родной. Но спустя 17 лет семья распалась. Причины разрыва пара не афишировала, но Алферова позднее рассказала, как все было.
«Он ушёл, закрыл за собой дверь, и всё», — признавалась она.
Несмотря на развод, Ксения Абдулова сохранила тёплые отношения с приёмным отцом. Она вспоминает его как весёлого, любящего и свободного человека. Даже спустя годы после его смерти Ксения вспоминает о нём с теплом.
Поздняя любовь и рождение дочериПосле развода у Абдулова были отношения с балериной Галиной Лобановой и журналисткой Ларисой Штейнман, но по-настоящему счастливым он стал в 2005 году — актер встретил юриста Юлию Мешину, которая была младше его на 22 года.
«Говорили, что у него тяжелый характер. Да нормальный у него характер. Легче, чем с Сашей, мне ни с кем не было. Мы друг друга понимали на полутонах. В быту с ним было очень комфортно», — говорила Юлия.
В 2007 году у пары родилась дочь Евгения.
Диагноз, который стал приговоромВ августе 2007 года на съёмках в Крыму у актёра открылась язва желудка. После операции врачи обнаружили у него рак лёгких IV стадии. Абдулов прошёл курс химиотерапии в Израиле, затем обратился к тибетским ламам.
В декабре, несмотря на ослабленное здоровье, он приехал в Кремль, чтобы получить орден «За заслуги перед Отечеством». Это стало его последним появлением на публике. 31 декабря он настоял, чтобы его выписали из клиники — хотел встретить Новый год с семьёй.
3 января 2008 года Александр Абдулов скончался, не дожив несколько месяцев до 55-летия.
Наследственный конфликт: кто получил квартиру на ГиляровскогоПосле смерти актёра начался спор между его вдовой и матерью. Вопрос стоял за недвижимость — квартира в центре Москвы, дача и охотничий дом. Мать Абдулова поддерживал её сын от первого брака, потребовавший 800 тысяч долларов за долю.
Юлия Мешина продала часть имущества и украшения, чтобы выплатить долю, но при этом предложила Людмиле Абдуловой остаться жить вместе, но та отказалась.
Со временем конфликт утих, и семьи смогли наладить контакт.