29 мая 2025, 15:01

Александр Абдулов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Александр Абдулов — имя, которое прочно вписано в историю театра и кинематографа. Его герои стали иконами времени, а сам он — символом харизмы, мужского обаяния и таланта. 29 мая артисту могло исполниться 72 года. Как он покорил миллионы, почему распался его союз с Ириной Алферовой и что случилось после его смерти — расскажет «Радио 1».





Содержание Детство под светом рампы Звезда «Ленкома» и кумир страны «Обыкновенное чудо»: роль, которая изменила всё За кадром: режиссёр, организатор и благотворитель Любовь и разочарование: 17 лет с Ириной Алферовой Поздняя любовь и рождение дочери Диагноз, который стал приговором Наследственный конфликт: кто получил квартиру на Гиляровского

Детство под светом рампы

Звезда «Ленкома» и кумир страны

«Обыкновенное чудо»: роль, которая изменила всё

Александр Абдулов (фото: кадр из фильма «Обыкновенное чудо»)



За кадром: режиссёр, организатор и благотворитель

Любовь и разочарование: 17 лет с Ириной Алферовой

«Он ушёл, закрыл за собой дверь, и всё», — признавалась она.

Ирина Алферова и Александр Абдулов (фото: РИА Новости / Т.Шахвердиев)



Поздняя любовь и рождение дочери

«Говорили, что у него тяжелый характер. Да нормальный у него характер. Легче, чем с Сашей, мне ни с кем не было. Мы друг друга понимали на полутонах. В быту с ним было очень комфортно», — говорила Юлия.

Диагноз, который стал приговором

Наследственный конфликт: кто получил квартиру на Гиляровского