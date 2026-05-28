Дибров не может продать опустевшее гнездо: особняк подешевел на десятки миллионов рублей

28 мая 2026, 08:44

SHOT: Дибров снизил цену на виллу в Лапино на 71 млн рублей из-за низкого спроса

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Телеведущий Дмитрий Дибров снизил цену на свой особняк в элитном поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино до 499 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





По его информации, 66-летний шоумен пытается продать бывшее семейное поместье более полугода. Изначально его выставили за 570 миллионов, однако покупателей не нашлось, и цену пришлось снизить.



Вилла насчитывает восемь комнат, три кухни, несколько гардеробных, сауну, бассейн, террасу для барбекю, мансарду и цокольные этажи. По документам ее площадь составляет около 500 квадратных метров, но с учетом пристроек и дополнительных зон она превышает 1200 кв.м. Внутри выполнен дорогой дизайнерский ремонт.



Дибров построил этот дом 17 лет назад и назвал его Villa Paulina в честь бывшей жены Полины, с которой прожил 16 лет. После развода в сентябре 2025 года телеведущий признался, что продает недвижимость из-за боли после расставания. Экс-возлюбленной доля в этом доме не досталась.



Сейчас Дибров часто проводит время с сыновьями-подростками. Ранее он рассказывал, что сделал одному из них «вакцину против роскоши», посадив за руль Ferrari, чтобы «дьявол не совратил».