Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Пугачева вспомнила Николаева строками из своей песни
Певица Алла Пугачева почтила память покойного телеведущего Юрия Николаева. Она вспомнила его строками из своей песни.
В своем Instagram*-аккаунте Пугачева поделилась снимком Николаева в смокинге и задалась философским вопросом.
«Куда все уходят? Куда?» — написала она.Публикация собрала множество отзывов. Одни подписчики вспомнали программу «Утренняя почта», другие же отмечали, что образ телеведущего ассоциируется у них с детством и родительским домом.
Напомним, Николаев скончался накануне в столичной больнице. Причиной смерти стала тяжелая пневмония.