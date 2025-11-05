Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева

05 ноября 2025, 15:32

Пугачева вспомнила Николаева строками из своей песни

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Алла Пугачева почтила память покойного телеведущего Юрия Николаева. Она вспомнила его строками из своей песни.





В своем Instagram*-аккаунте Пугачева поделилась снимком Николаева в смокинге и задалась философским вопросом.

«Куда все уходят? Куда?» — написала она.