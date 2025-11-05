Достижения.рф

Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева

Пугачева вспомнила Николаева строками из своей песни
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Алла Пугачева почтила память покойного телеведущего Юрия Николаева. Она вспомнила его строками из своей песни.



В своем Instagram*-аккаунте Пугачева поделилась снимком Николаева в смокинге и задалась философским вопросом.

«Куда все уходят? Куда?» — написала она.
Публикация собрала множество отзывов. Одни подписчики вспомнали программу «Утренняя почта», другие же отмечали, что образ телеведущего ассоциируется у них с детством и родительским домом.

Напомним, Николаев скончался накануне в столичной больнице. Причиной смерти стала тяжелая пневмония.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0