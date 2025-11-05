Джигурда в рехабе признался, что очень хочет вернуть дружбу с Волочковой
Шоумен Никита Джигурда принимает участие в новом звёздном шоу о рехабе, где неожиданно встретился со своей давней подругой – балериной Анастасией Волочковой. По иронии судьбы, бывших друзей посадили рядом на съёмочной площадке, и им пришлось общаться.
Как пишет Общественная Служба Новостей, Джигурда готов простить артистке старые обиды и открыт к диалогу с ней.
«Это не я уходил, громко хлопнув дверью, а Анастасия. Я с ней пытался наладить отношения. Сегодня мы в одном проекте, общаемся преимущественно на съёмочной площадке, а вне съёмок каждый занят своими делами. Пока не могу рассказывать некоторые детали, но есть надежда, что скоро вы все снова увидите нас вместе», – поделился шоумен.
Напомним, что Джигурда и Волочкова участвуют в реалити-шоу канала «Пятница!» – «Звезды под капельницей», премьера которого состоится 14 ноября 2025 года.
Артист признавался, что прекратил общение с балериной из-за большого количество мата и оскорблений, которые ему прислала Волочкова.