Ирина Лосева в роли Натальи Сухановой (Фото: кадр из сериала «Кремлёвские курсанты»)

Ирина Лосева — российская актриса театра и кино, известная ролями в «Ермоловых», «Трио» и «Улицах разбитых фонарей 4». Ее «интеллигентная» внешность и харизма сделали Ирину востребованной актрисой в образах сильных, роковых женщин. Подробнее о кинопроектах и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».





Ранние годы и театральная карьера

Дебют в кино и первые роли

«Моя прекрасная няня» — Клавдия, известная модель;

«Кодекс чести 3»;

«Врачебная тайна»;

«Автономка»;

«Бес в ребро, или Великолепная четверка»;

«Парниковый эффект»;

«Вердикт»;

«Рыжая»;

«Дельта».

Ирина Лосева в роли Амалии Климовой (Фото: кадр из сериала «Ермоловы»)

Личная жизнь актрисы

Ирина Лосева в роли модели Клавдии (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

«Все стало угасать, когда он начал снимать «Мою прекрасную няню». Мы стали редко видеться, и наши чувства остыли. Расставание инициировала я, хотя Алексей пытался все вернуть», — рассказывает Ирина в одном из интервью.