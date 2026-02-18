«Развод из-за «Моей прекрасной няни»: как актриса Ирина Лосева вышла замуж за первую любовь, жизнь в кино и театре
Ирина Лосева — российская актриса театра и кино, известная ролями в «Ермоловых», «Трио» и «Улицах разбитых фонарей 4». Ее «интеллигентная» внешность и харизма сделали Ирину востребованной актрисой в образах сильных, роковых женщин. Подробнее о кинопроектах и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и театральная карьера
Ирина Лосева родилась 19 февраля 1970 года. В 1989 году получила диплом Луганского театрального училища и устроилась работать в Луганский областной театр, где играла в постановках классической и современной драматургии.
Через несколько лет Ирина поняла, что хочет развиваться дальше, и переехала в Москву, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щукина. С 1995 года она начала работать в Театре юного актера. Среди постановок, в которых она принимала участие, — «Золотой петушок», «Счастливый принц», «Черный монах».
В театре Лосева проявила себя как артистка с широким диапазоном. Она умела сочетать драматические и комедийные роли, что позже помогло ей и в кино.
Дебют в кино и первые роли
В кинематографе Ирина Лосева дебютировала в 2002 году в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей 4». В 2003 году она снялась в фильме «Трио», где сыграла Альбину, жену одного из главных героев. Эта роль привлекла внимание зрителей и критиков. Актриса показала женственность и харизму, став узнаваемой.
Далее Лосева исполняла преимущественно второстепенные роли, но оставалась заметной на экране:
- «Моя прекрасная няня» — Клавдия, известная модель;
- «Кодекс чести 3»;
- «Врачебная тайна»;
- «Автономка»;
- «Бес в ребро, или Великолепная четверка»;
- «Парниковый эффект»;
- «Вердикт»;
- «Рыжая»;
- «Дельта».
Особенно заметной стала роль Амалии Климовой в сериале «Ермоловы» (2008). В молодежной драме «Кремлевские курсанты» Лосева сыграла преподавателя информатики.
Режиссеры часто доверяют Ирине Лосевой роли женщин с сильным характером, роковых и уверенных в себе, что стало ее «визитной карточкой» в российском кино.
Личная жизнь актрисы
Ирина Лосева 13 лет была гражданской женой режиссера Алексея Кирющенко, который снял популярный сериал «Моя прекрасная няня». Они познакомились еще в Щукинском училище, когда Алексей заметил яркую брюнетку-студентку.
В 1994 году у пары родился сын Василий. Однако во время съемок сериала партнёры начали терять унтерес друг к другу.
«Все стало угасать, когда он начал снимать «Мою прекрасную няню». Мы стали редко видеться, и наши чувства остыли. Расставание инициировала я, хотя Алексей пытался все вернуть», — рассказывает Ирина в одном из интервью.В 2009 году Ирина возобновила отношения с бизнесменом Сергеем, с которым была знакома еще со студенческих лет. Их любовь на время прервалась из-за службы Сергея в армии. Но спустя 24 года они вновь встретились. У них вспыхнули былые чувства. Вскоре эти отношения были узаконены.