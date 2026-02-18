«Была пышка… стала мышка»: Ольга Дибцева ответила критикам после похудения на 35 кг
Актриса Ольга Дибцева, знакомая зрителям по фильму Холоп, рассказала о волне негатива, с которой столкнулась после похудения на 35 килограммов.
В личном блоге 39-летняя артистка опубликовала коллажи с фотографиями «до» и «после», сопроводив их реальными комментариями пользователей.
После преображения одни стали упрекать её в чрезмерной худобе: писали, что она «была пышкой — стала мышкой», что раньше выглядела ярче и эффектнее, а теперь «как все». Некоторые даже заявили, что, сбросив вес, актриса потеряла индивидуальность.
При этом Дибцева напомнила: до похудения ей доставалось не меньше — тогда в Сети настойчиво советовали избавиться от лишних килограммов и не стеснялись резких формулировок.
Артистка призналась, что долго сомневалась, стоит ли выносить это на публику, но всё же решила поделиться своим опытом. По её словам, недоброжелатели найдутся в любом случае — вне зависимости от внешности. Она призвала не ориентироваться на чужое мнение и принимать собственный путь таким, какой он есть.
