«Была пышка… стала мышка»: Ольга Дибцева ответила критикам после похудения на 35 кг

18 февраля 2026, 12:38

Актриса Ольга Дибцева показала травлю до и после похудения

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* / @dibulik)

Актриса Ольга Дибцева, знакомая зрителям по фильму Холоп, рассказала о волне негатива, с которой столкнулась после похудения на 35 килограммов.