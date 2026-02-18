«Люблю по факту рождения»: Анна Ардова впервые рассказала о внучке
Звезда проекта «Одна за всех» Анна Ардова впервые подробно рассказала о своей внучке Саше, которой недавно исполнилось два года. Об этом сообщает Lady Mail.
По словам актрисы, с появлением девочки она по-настоящему поняла, что значит особая любовь к внукам.
Артистка призналась, что старается проводить с малышкой каждую свободную минуту. Она либо сама навещает сына и невестку, либо приглашает их с дочкой к себе. Ардова отметила, что её чувства к внучке невозможно сравнить ни с чем — это, по её словам, абсолютная и безусловная любовь, возникающая просто потому, что человек появился на свет.
Актриса добавила, что при любой возможности спешит к Саше — поиграть, погулять или просто побыть рядом. Иногда она даже предлагает родителям девочки отдохнуть, чтобы провести время с внучкой наедине. При этом Ардова с сожалением отметила, что из-за плотного рабочего графика видится с малышкой не так часто, как хотелось бы.
