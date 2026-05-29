Развод «по-мужски», отказ жить «по расчёту» и позднее счастье: как Мария Берсенева после «Маргоши» заново переписала свою жизнь?
Когда в 2008 году на экраны вышла «Маргоша», зрители буквально потеряли голову. Главная героиня — дерзкая, яркая, опасно красивая брюнетка с ледяным взглядом и мужским характером — мгновенно стала одной из самых обсуждаемых женщин российского телевидения. Мария Берсенева проснулась знаменитой. Её сравнивали то с Шарлиз Терон, то с Меган Фокс, то с Джулией Робертс. Мужчины восхищались, женщины копировали стиль, а режиссёры наконец увидели в актрисе не просто эффектную красавицу, а настоящую звезду. Но пока страна обсуждала «Маргошу», сама Берсенева переживала совсем другую историю — разводы, тяжёлые отношения, борьбу за карьеру, проблемы со здоровьем и постоянное ощущение, что жизнь проверяет её на прочность. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девочка из спортивной семьи, которая не умела проигрыватьМария родилась в Москве в 1981 году в семье, где слово «дисциплина» было не пустым звуком. Отец — подполковник милиции, тренер и судья международного класса по карате, обладатель чёрного пояса. Мать — профессиональная спортсменка и преподаватель физкультуры.
Детство Берсеневой проходило не за куклами, а среди тренировок, спортивных разговоров и жёсткого режима. Отец часто брал дочь на занятия, поэтому характер у неё сформировался рано — сильный, упрямый и выносливый.
Позже именно эта внутренняя жёсткость поможет ей выдержать всё, что приготовит взрослая жизнь. Хотя сама Мария довольно быстро поняла: спорт — это не её судьба. Её тянуло к сцене, к перевоплощениям, к вниманию публики.
От модельного бизнеса — к ролям роковых женщинПосле школы Берсенева поступила в ГИТИС. Чтобы зарабатывать, начала работать моделью — эффектную девушку с редким сочетанием тёмных волос и ярко-синих глаз агентства заметили сразу. Модельный опыт позже неожиданно пригодился в кино.
Правда, первые роли вовсе не делали её звездой. Наоборот — Берсеневу долго держали в эпизодах. Она играла секретарш, любовниц, интриганок, роковых красавиц, из-за которых рушатся семьи и карьеры. Казалось, режиссёры видят в ней только эффектную внешность. Но сама Мария терпеливо ждала свой шанс — и дождалась.
«Маргоша»: сериал, который сделал её знаменитойНа кастинг «Маргоши» Берсенева пришла почти случайно — вместе с коллегой. После проб ей предложили роль Маргариты Ребровой — женщины, внутри которой фактически живёт мужчина. Герой-соблазнитель по сюжету неожиданно оказывается в женском теле и вынужден учиться жить заново.
Образ получился взрывным.
Берсеневой даже предлагали перекраситься в блондинку, но она отказалась. И не прогадала: именно брюнетка с холодным взглядом и жёсткими интонациями стала настоящим телевизионным феноменом.
Страна влюбилась в «Маргошу». Мария мгновенно превратилась в одну из самых узнаваемых актрис конца 2000-х. Поклонники были уверены: теперь её ждёт огромная карьера. Но успех оказался одновременно и подарком, и ловушкой.
«Звёздный потолок» БерсеневойПосле «Маргоши» актриса действительно много снималась. Были сериалы, полнометражные фильмы, детективы, комедии и мелодрамы. Однако зрители всё чаще говорили одно и то же: Берсенева будто осталась заложницей своего главного образа.
Кто-то восхищался её харизмой и экранной энергетикой. А кто-то, наоборот, упрекал в однотипности ролей и отсутствии серьёзных актёрских прорывов. Особенно болезненно звучали слова о том, что «Маргоша» стала для неё карьерным потолком. Но сама Мария никогда не производила впечатление человека, который готов опустить руки из-за чужих оценок.
Два развода и принцип «не жить по расчёту»Личная жизнь актрисы складывалась не менее драматично, чем экранные сюжеты. Первый раз Мария вышла замуж ещё студенткой. В браке с Гурамом Кофенлу родился сын Никита, но отношения разрушились почти сразу — супруги расстались, когда ребёнку было всего несколько месяцев.
Вторым мужем актрисы стал кикбоксёр Николай Берсенев — именно его фамилию она позже прославит на всю страну. Он усыновил её сына, поддерживал Марию, но постоянные съёмки, напряжённый график и жизнь «на бегу» постепенно уничтожили отношения.
После развода актриса удивила многих своей позицией. Она говорила, что расставалась «по-мужски» — ничего не делила, не устраивала скандалов и не пыталась что-либо отсудить у бывших мужей. При этом Берсенева всегда подчёркивала: она никогда не жила «по расчёту» и не выбирала мужчину по уровню доходов. Для неё это был принцип.
Третий брак и жизнь вдали от шумаПозже Мария снова вышла замуж — за украинца Олега Бровчука. Этот союз она долго скрывала от публики, словно окончательно устала от внимания к личной жизни.
Актриса вообще постепенно начала отдаляться от громкого светского пространства. Она всё чаще говорила о внутреннем спокойствии, семье и умении фильтровать людей вокруг себя.
Тяжёлая операция и борьба за себяВ 2016 году жизнь подготовила Берсеневой серьёзное испытание. Актрисе пришлось перенести сложную операцию на позвоночнике. Для человека, выросшего в спортивной семье и привыкшего к постоянной активности, это стало настоящим ударом.
Врачи требовали покоя, а ей приходилось заново учиться жить без привычного темпа. Но и здесь сработал её спортивный характер. Мария восстановилась, вернулась к работе и параллельно занялась семейным бизнесом — помогла матери превратить изготовление авторских игрушек в полноценное дело.
Молодой муж и рождение дочери после 40Когда многие уже решили, что Берсенева окончательно закрылась от любви, в её жизни появился новый мужчина — актёр Михаил Гудошников, который младше Марии на восемь лет. Разница в возрасте актрису не смутила. Наоборот — рядом с ним она будто снова стала мягче, спокойнее и счастливее.
А вскоре поклонников ждала ещё одна неожиданность: после сорока лет Мария стала мамой во второй раз. У актрисы родилась дочь Маруся. Беременность далась непросто — Берсенева набрала больше двадцати килограммов, но позже сумела вернуть форму. Впрочем, главное изменилось не во внешности.
По словам близких, именно после рождения дочери актриса впервые по-настоящему расслабилась и перестала всё время что-то доказывать миру.
Женщина, которая научилась жить без чужих сценариевСегодня Мария Берсенева продолжает сниматься, играет в театре, занимается бизнесом и воспитывает детей. Но главное — она больше не пытается соответствовать чужим ожиданиям.
Когда-то зрители видели в ней лишь эффектную красавицу из «Маргоши». Потом обсуждали разводы, внешность, возраст и карьерные неудачи. А она просто продолжала идти вперёд — без громких скандалов, попыток вызвать жалость, желания любой ценой удержаться в статусе звезды.
И, возможно, именно поэтому её история до сих пор вызывает интерес: за образом роковой женщины всё это время скрывался человек с очень жёстким характером и удивительной способностью подниматься после каждого удара судьбы.