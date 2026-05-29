«До моей прямой речи»: Ирина Дубцова впервые ответила на слухи о разрыве с женихом
Ирина Дубцова впервые высказалась о слухах, которые появились на днях: журналисты заподозрили, что певица рассталась со своим возлюбленным. Звезда оставила комментарий в своём блоге.
По информации некоторых СМИ, артистка якобы тайно разорвала отношения с женихом, от которого ранее мечтала родить ребёнка. Дубцова устала от этих обсуждений и вышла на связь.
«Дорогие журналисты! Тормозните с публикациями и формулировками про расставание до моей прямой речи, пожалуйста. Я в Китае. Дайте мебель в огромный дом выбрать спокойно», — с иронией высказалась она.Поклонники восприняли это сообщение как намёк: в отношениях пары не всё так однозначно. К тому же Дубцова ещё не удалила совместные фото с избранником из соцсетей — это только укрепило надежду фанатов на то, что слухи о разрыве могут не соответствовать действительности.