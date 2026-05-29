«Неинтересно»: Вика Цыганова отказалась смотреть клип SHAMAN с иноагентами

Певица Виктория Цыганова заявила, что не смотрела скандальный клип SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), где он «спел» с иноагентами.



В беседе с «Газетой.Ru» артистка отметила, что уже давно не включает телевизор. Вместо этого она сосредоточилась на своих патриотических проектах.

«Нет, я не видела [клип] и смотреть не буду. Я уже достаточно долго не смотрю телевизор и не отслеживаю происходящие в шоу-бизнесе передвижения. Неинтересно, потому что», — пояснила Цыганова.
Напомним, что SHAMAN выпустил новую песню «Россия — мама» 28 мая и опубликовал в сети клип, в котором достал из секретной папки фотографии иноагентов. С помощью искусственного интеллекта артист «заставил» уехавших из страны медийных персон спеть с ним припев. Некоторые одобрили идею исполнителя, но многие подвергли её критике.

Ольга Щелокова

