«Под рюмашку быстро»: Дима Билан заявил, что не против секса на первом свидании

29 мая 2026, 14:16

Дима Билан признался, что ему практически не отказывали в сексе

Певец Дима Билан в рамках шоу «Натальная карта» на платформе VK Видео поделился личными предпочтениями в интимной сфере.





Артист сообщил ведущим, что любит секс после ссоры и не исключает близости на первом свидании.

«Секс на первом свидании — вообще просто, элементарно и быстрее всего. Ситуации разные бывают: под рюмашку очень быстро происходит», — заявил Билан.

«У меня был секрет: если я понимаю, что я не захватил её внимание, я просто начинал ей петь на ухо — и всё. У меня работало», — пояснил он.