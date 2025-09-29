Развод с Абрамовичем и брак с греческим бизнесменом: кто такая Дарья Жукова и почему самые богатые мужчины мечтают иметь от неё детей
Дарья Жукова выросла в состоятельной семье, а ее избранниками всегда были мужчины с высоким положением в обществе. В 2008 году девушка основала музей современного искусства «Гараж» в Москве, который стал важной частью культурной жизни города. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образованиеДарья родилась 8 июня 1981 года в Москве. Когда ей было три года, родители развелись. Мама уехала в США и взяла с собой дочь. Сначала они поселились в Хьюстоне, а затем переехали в Лос-Анджелес. В подростковом возрасте девочка училась в еврейской школе. После завершения обучения она поступила в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, выбрав славистику и литературу. Позже по приглашению отца она переехала в Лондон.
Начало карьерыВ 25 лет Дарья вместе с подругой создала модный бренд. Их коллекции быстро завоевали популярность благодаря минималистичному дизайну и качественным материалам. Всего через год бренд появился более чем в 80 магазинах по всему миру.
Личная жизньВ 2005 году на вечеринке в Барселоне Дарья познакомилась с Романом Абрамовичем, которого представил ее отец. Несмотря на разницу в возрасте, они быстро сблизились. Роман оставил свою первую жену ради Дарьи, и в 2008 году они поженились. В этом же году она основала Iris Foundation для поддержки искусства, что стало основой Центра современного искусства «Гараж». У пары родились двое детей: сын Аарон в 2009 году и дочь Лея в 2013 году.
Они часто отдыхали на острове Сен-Барт и путешествовали на роскошной яхте Eclipse, принадлежащей Роману. Однако в 2017 году после десяти лет совместной жизни они объявили о разводе. Дарья получила от олигарха три особняка в США и осталась в хороших отношениях с ним.
Новая главаПосле расставания Дарья быстро нашла нового партнера — греческого бизнесмена Ставроса Ниархоса, который оказался братом ее подруги. В 2021 году у них родился сын Филипп, а в конце 2023 года девушка снова забеременела.
В июле 2024 года она представила миру свою новорожденную дочь, а недавно стало известно о рождении пятого ребенка — мальчика по имени Александр.