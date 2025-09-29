Донос и травля одногруппников: раскрыта возможная причина нападения студента на техникум в Архангельске

29 сентября 2025, 13:09

Одногруппники травили напавшего на техникум Корюкова за донос о курящих студентах

Фото: iStock/mrohana

Семья Артемия Корюкова, совершившего нападение на преподавателей в архангельском техникуме, рассказала о травле, которой он подвергался со стороны однокурсников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.