Донос и травля одногруппников: раскрыта возможная причина нападения студента на техникум в Архангельске
Семья Артемия Корюкова, совершившего нападение на преподавателей в архангельском техникуме, рассказала о травле, которой он подвергался со стороны однокурсников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам его сестры, конфликт начался после того, как Артемий сообщил преподавателю о группе студентов, куривших в туалете. Вместо того чтобы сохранить анонимность информатора, педагоги раскрыли его имя другим учащимся.
После этого, по словам родственников, Артемия начали систематически травить — насмешки, изоляция и агрессия со стороны сверстников стали для него ежедневной реальностью. Администрация учебного заведения, как утверждают близкие, не предприняла никаких шагов, чтобы защитить студента.
Родные описывают Артемия как замкнутого и ранимого юношу, которого тяжело было понять окружающим. Юноша мало общался со сверстниками, почти всё свободное время проводил за компьютером, особенно увлекаясь Minecraft.
Ранее сообщалось, что Артемий воссоздал в Minecraft техникум, в котором учился, и в игре «репетировал» нападение, расправляясь с виртуальными копиями учеников и преподавателей. После отчисления из-за академических долгов он воплотил свой замысел в реальности – с ножом напал на сотрудников учебного заведения.
Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные причины, подтолкнувшие студента к нападению.
