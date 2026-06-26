26 июня 2026, 15:49

Алсу (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Заслуженная артистка России Алсу отмечает свой 43-й день рождения. После 18 лет брака певица рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым. Почему их союз распался? Как сейчас живёт знаменитость? Появился ли в её жизни новый мужчина? Ответы — в материале «Радио 1».





Содержание Детство, юность и карьера Алсу Личная жизнь После развода Алсу сейчас

Детство, юность и карьера Алсу

Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Личная жизнь

После развода

Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алсу сейчас