Развод с Абрамовым, крупные выплаты и новый роман: как складывается жизнь Алсу в 43 года?
Заслуженная артистка России Алсу отмечает свой 43-й день рождения. После 18 лет брака певица рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым. Почему их союз распался? Как сейчас живёт знаменитость? Появился ли в её жизни новый мужчина? Ответы — в материале «Радио 1».
Детство, юность и карьера АлсуАлсу родилась 27 июня 1983 года в Бугульме. Это один из самых красивых городов Татарстана. Ее отец, Ралиф Сафин, известен в бизнесе и политике. С 1993 по 2002 год он работал вице-президентом нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Потом, до 2014 года, он представлял Республику Алтай в Совете Федерации. В 2003 году Сафин участвовал в выборах главы Башкирии. Тогда он получил 23,03% голосов и занял третье место. Мать певицы, Разия Исхаковна, выбрала профессию архитектора. Она многое сделала в этой области.
Знаменитость начала музыкальную карьеру в 1998 году. Тогда ей было 15 лет. Первым продюсером девушки стал Валерий Белоцерковский. Он придумал сюжет для дебютного клипа «Зимний сон». Песни «Зимний сон» и «Иногда» быстро полюбились слушателям. Первый альбом артистки вышел 15 сентября 1999 года. Его тираж превысил 700 тысяч экземпляров.
В 2000 году певица заняла второе место на «Евровидении». Она выступила с песней Solo. В том же году Алсу записала дуэт с Энрике Иглесиасом — You're My № 1. Затем она занялась англоязычным альбомом. Он вышел в 2001 году и принес ей успех не только в России, но и за рубежом. В 2002 году исполнительница впервые записала саундтреки для фильма «Атлантида». Через три года она попробовала себя в кино. Однако позже Алсу поняла, что хочет заниматься именно музыкой.
В 2009 году звезда вела финал «Евровидения» в Москве. С 2013 года она стала ведущей программы «Субботний вечер» на канале «Россия». В 2014 году артистка участвовала в записи самой длинной песни в мире. В 2022 году Алсу вышла на сцену шоу «Маска» в образе Пчелы. По итогам проекта она заняла четвертое место.
Личная жизньВ 2024 году Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым. Пресненский суд Москвы расторг их брак и поставил в этой истории точку. Юристы напомнили, что расставание почти всегда дается тяжело. Особенно трудно, когда у семьи есть дети, общее имущество и внимание прессы. Иск певица подала в мае 2024 года. Судья хотел дать паре время до августа. Артистка отказалась от примирения и сказала, что решение окончательное.
Абрамов озвучил свою позицию по деньгам и обязательствам перед близкими. Он предлагал бывшей супруге активы примерно на 2,5 миллиарда рублей. Но спор касался куда большей суммы. Речь шла более чем о десяти миллиардах рублей. Стороны делили квартиры, машины, доли в бизнесе и сбережения. Отдельные споры вызвали дома и банковские счета. Поэтому тема долго оставалась в центре внимания. В прессе также обсуждали возможные причины разрыва. Среди них называли слухи о близком общении Абрамова с Анастасией Решетовой.
После разводаВ начале 2026 года Алсу дала прессе новый повод для разговоров о личной жизни. Во время новогодних каникул в Дубае певицу видели с высоким светловолосым мужчиной. Они вместе ужинали в ресторанах и появлялись в компании известных людей. Имя этого спутника журналисты не раскрыли. При этом о нем рассказали многое. По слухам, он на четыре года младше Алсу и работает в сфере инвестиций. Еще писали, что раньше он пытался ухаживать за Ольгой Бузовой. Также в СМИ говорили о его помощи в творчестве артистки. Якобы именно он помог Алсу записать новый ремикс песни «Зимний сон» с Джиганом. Сама певица эту тему никак не комментировала.
Алсу сейчасСейчас Алсу по-прежнему занимает заметное место в российском шоу-бизнесе и выпускает новые песни. В январе 2026 года она вместе с башкирской группой Ay Yola представила свою версию народной композиции «Ай, былбылым». Певица также появилась в новом сезоне шоу «Дуэты» на канале «Россия-1». До выхода программы зрители не знали, с кем она споет на сцене.
Кроме Алсу, в проект пришли многие известные артисты. Среди них Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Анита Цой, Зара, Алексей Чумаков и Михаил Шуфутинский. В шоу также участвуют актрисы, которые поют: Аглая Шиловская, Ирина Безрукова, Катерина Шпица и другие. Премьера состоялась 23 января.