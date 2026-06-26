«Нет анорексии»: Айза проходит тяжёлое лечение из-за болезни желудка
Айза рассказала о болезни желудка, строгой диете и работе с психотерапевтом
Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай сообщила, что ей диагностировали заболевание желудка. Об этом она рассказала в личном блоге.
Блогерша отреагировала на критику в свой адрес по поводу худобы и объяснила, что проблемы со здоровьем частично влияют на её вес.
При этом она подчеркнула, что никогда не страдала лишним весом, и даже во время беременности её максимальный вес достигал только 64 кг.
«Прямо сейчас я прохожу серьёзное лечение. Пью тяжёлые препараты и сижу на строгой диете (стол номер 5). Никакого мучного, сладкого и так далее. И чтобы вы совсем не переживали, я работаю с психотерапевтом (она же психиатр) четвёртый год, и у меня нет РПП и анорексии», — призналась Айза.Кроме того, экс-супруга Гуфа заявила, что не испытывает любви к еде, особенно к вредной, и воспринимает приём пищи не как удовольствие, а как необходимость для поддержания жизни.