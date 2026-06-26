«Нет анорексии»: Айза проходит тяжёлое лечение из-за болезни желудка

26 июня 2026, 13:05

Айза рассказала о болезни желудка, строгой диете и работе с психотерапевтом

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай сообщила, что ей диагностировали заболевание желудка. Об этом она рассказала в личном блоге.





Блогерша отреагировала на критику в свой адрес по поводу худобы и объяснила, что проблемы со здоровьем частично влияют на её вес.



При этом она подчеркнула, что никогда не страдала лишним весом, и даже во время беременности её максимальный вес достигал только 64 кг.

«Прямо сейчас я прохожу серьёзное лечение. Пью тяжёлые препараты и сижу на строгой диете (стол номер 5). Никакого мучного, сладкого и так далее. И чтобы вы совсем не переживали, я работаю с психотерапевтом (она же психиатр) четвёртый год, и у меня нет РПП и анорексии», — призналась Айза.