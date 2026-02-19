Развод с Анной Чиповской и роман с Юлией Снигирь: творческий путь и личная жизнь звезды сериала «Выжить после» Дмитрия Ендальцева
Дмитрий Сергеевич Ендальцев — российский актёр театра, кино и телевидения, а также режиссёр, сценарист и продюсер. Артист неоднократно подчеркивал, что стремление к популярности и узнаваемости стало одной из причин его прихода в профессию. Широкой аудитории он известен по главным ролям в сериалах «Выжить после» (роль Мити) и «Беглые родственники», а также по участию в проектах «Последний министр», «Блокбастер» и «Конец прекрасной эпохи». 20 февраля актёру исполняется 37 лет. Подробности его биографии, творческого пути и отношений с Анной Чиповской — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Ендальцева: детство и образованиеДмитрий Ендальцев родился 20 февраля 1989 года в Москве. С ранних лет он проявлял артистические способности: увлекался вокалом, танцами, с энтузиазмом изображал известных актёров боевиков — Жан-Клода Ван Дамма, Брюса Ли и Сильвестра Сталлоне.
Значительное влияние на формирование личности Дмитрия оказали мать Людмила Анатольевна и бабушка Тамара Ивановна. Обе работали гувернантками, семья жила скромно, однако будущий актёр рос в атмосфере внимания и поддержки.
Заметив интерес внука к сцене, бабушка привела его в Музыкальный театр юного актёра. В составе труппы Ендальцев участвовал в мюзикле «Норд-Ост», созданном по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана».
После получения аттестата зрелости Ендальцев поступил в Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого. Спустя два года он перевёлся в Театральный институт имени Бориса Щукина, где продолжил обучение на курсе Валентины Николаенко.
Карьера Дмитрия Ендальцева в кино началась ещё до поступления в вуз, однако актёр уделял внимание и театральной сцене. Он выступал в «Гоголь-центре», Театре имени Евгения Вахтангова и Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. За исполнение роли в спектакле «Мандат» артист был удостоен премии «Золотой лист».
Кинокарьера Дмитрия ЕндальцеваВпервые на экране Ендальцев появился в юном возрасте, снявшись в боевике «Кодекс чести» и романтической комедии «Я тебя обожаю». На последнем курсе театрального института он принял участие в продолжении сериала «Выхожу тебя искать». Создателей проекта вдохновил телевизионный репортаж о молодом человеке, утратившем память и семью.
Полученный актёрский опыт Дмитрий использовал в работе над главной ролью в молодёжном фильме ужасов «Владение 18». Съёмки проходили в павильонах Москвы, а натурные сцены создавались в Видном и Электростали.
Прорыв: «Выжить после»Наибольшую известность Ендальцеву принес постапокалиптический триллер «Выжить после». Он исполнил роль Мити — молодого человека, ведущего разгульный образ жизни и страдающего зависимостью, но пользующегося популярностью у девушек. По сюжету его герой неожиданно для себя влюбляется в персонажа Евгении Розановой.
Создание сериала сопровождалось серьёзными техническими сложностями. Перед съёмочной группой стояла задача показать опустевшую Москву, охваченную смертельным вирусом. Даже перекрытие отдельных пешеходных зон не позволило добиться необходимого эффекта, поэтому в финальной версии активно использовались технологии компьютерной графики.
Комедийные и романтические ролиВ дальнейшем Дмитрий Ендальцев чаще появлялся в образах романтических героев и комедийных персонажей. Заметной работой стал дуэт со Светланой Ходченковой в семейной комедии «Дневник мамы первоклассника», съёмки которой проходили в Одессе. По признанию актёра, он настолько проникся атмосферой картины, что ощущал себя частью настоящей семьи вместе с партнёршей по площадке.
В романтической мелодраме «Гороскоп на удачу» Ендальцев оказался в любовном треугольнике с героинями Светланы Ходченковой и Анны Чиповской. Актёрский ансамбль дополнили Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталёв и Гоша Куценко.
Особое впечатление на Дмитрия произвела работа с Куценко: по его словам, несмотря на существенную разницу в профессиональном опыте, старший коллега стремился к равноправному творческому взаимодействию ради достижения результата.
В этот же период Ендальцев исполнил роль Юрочки — высокого и неуклюжего интерна (рост актёра составляет 188 см) — в сериале «Земский доктор», где главные роли исполнили Ольга Будина и Ирина Купченко.
Фильм «Конец прекрасной эпохи» свёл Дмитрия Ендальцева со Станиславом Говорухиным. По словам актёра, сотрудничество с режиссёром стало для него особым профессиональным опытом. Не менее значимым он назвал знакомство с Алексеем Серебряковым, состоявшееся на съёмках сериала «Доктор Рихтер».
«Беглые родственники» и новые проектыВ 2016 году фильмография актёра пополнилась комедией «Беглые родственники», современной вариацией истории Ромео и Джульетты. Героя Ендальцева он характеризовал как творческого, доверчивого и наивного человека, тогда как персонаж Анны Андрусенко — как рассудительную и прагматичную девушку. По словам актёра, их экранные отношения напоминали модель «мама — сын».
В сериале «Психологини» Дмитрий сыграл педантичного и занудного бойфренда героини Анастасии Паниной. В криминальной трагикомедии «Блокбастер» ему досталась роль недалёкого и трусливого гопника. Картина получила диплом фестиваля «Кинотавр» с формулировкой «За новый уровень жанрового кино».
«Конец сезона» и режиссёрский дебютВ ноябре 2019 года состоялась премьера мелодрамы «Конец сезона» — последнего продюсерского проекта Станислава Говорухина. Режиссёром выступил Константин Худяков, ранее работавший над «Хождением по мукам». В фильме снялись Юлия Снигирь и Анна Чиповская, а Дмитрий Ендальцев и Евгений Цыганов исполнили роли возлюбленных их героинь.
Картина, перекликающаяся по сюжету с «Тремя сёстрами» Антона Чехова, открывала фестиваль «Окно в Европу». На кинофоруме «Короче» в программе «Звёзды» Ендальцев представил собственную короткометражную работу Snail Knight. Несмотря на отсутствие наград, режиссёр-дебютант составил конкуренцию Антону Мамыкину, Максиму Матвееву и Паулине Андреевой.
Новые сериалы и фантастикаВ августе 2021 года в России стартовала премьера сериала «Крысолов» украинского производства, где Дмитрий сыграл одну из ключевых ролей вместе с Михаилом Евлановым. По словам коллеги, их персонажи являются сотрудниками полиции, а сюжет затрагивает темы дружбы, мести, любви и одиночества.
Летом 2022 года зрителям представили фантастический фильм «Хронос», созданный по мотивам произведения Кира Булычёва режиссёрами Дмитрием Аболмасовым и Романом Просвирниным. До премьеры сюжет держался в секрете, что усилило интерес к проекту. Лента о путешествиях во времени и последствиях временных скачков получила награду фестиваля «Серебряная ставрида». Помимо Ендальцева, в фильме снялись Сергей Пускепалис, Юрий Назаров и Иван Жидков.
Ранее актёр исполнил роль друга главного героя (Марк Эйдельштейн) в дебютной полнометражной работе Юлии Трофимовой «Страна Саша», основанной на повести Галы Узрютовой.
Успех «Хроноса» позволил приступить к созданию продолжения. Дмитрию Ендальцеву предложили выступить режиссёром второй части под названием «Другая поляна», и он согласился. Ранее актёр сомневался в готовности занять режиссёрское кресло, хотя признавался, что давно разрабатывает собственные сценарные идеи. Изучая творчество Кира Булычёва, он обнаружил значительный объём материала для экранизации среди неизданных произведений писателя.
Проекты 2024–2025 годовПродолжая режиссёрскую деятельность, Ендальцев не прекращал актёрскую работу. С 1 июня 2024 года на цифровых платформах стартовал показ многосерийного семейного проекта «Денискины рассказы», созданного по произведениям Виктора Драгунского. Режиссёром выступил Артемий Драгунский — внук писателя. Дмитрий исполнил одну из второстепенных ролей, а центральные образы воплотили Максим Матузный и Александр Пашутин.
В июле телеканал «Россия-1» включил в летнюю сетку драматический сериал «Морячка», ранее представленный в онлайн-кинотеатрах. Главные роли исполнили Анастасия Мишина, Дмитрий Ендальцев и Алексей Демидов. По сюжету героиня Мишиной, представительница морской династии, не только управляет катером, но и взаимодействует с дельфинами, о чём актриса впоследствии рассказывала в интервью.
Кроме того, Дмитрий принял участие в комедии «Бархоппинг», фантастическом фильме «Министерство всего хорошего», а также получил главную роль в молодёжной мелодраме Ники Яковлевой «Многогранники».
В феврале 2025 года зрителям представили романтическую комедию Бориса Милованова «По любви», в которой Ендальцев сыграл вместе с Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым. Картина рассказывает историю пары, оказавшейся запертой в лифте. Для актёра персонаж по имени Никита стал новым профессиональным вызовом, поскольку существенно отличался от его прежних экранных образов.
Личная жизнь Дмитрия ЕндальцеваВ 2014 году Дмитрий Ендальцев появлялся на светских мероприятиях в сопровождении Юлии Снигирь. Поклонники предполагали, что отношения могут получить продолжение и завершиться браком, однако взаимодействие артистов не вышло за рамки дружеского общения. Вскоре у Снигирь начался роман с Евгением Цыгановым, после чего личная жизнь Ендальцева фактически перестала обсуждаться публично и оставалась закрытой для широкой аудитории.
Брак Дмитрия Ендальцева и Анны Чиповской
В 2017 году в СМИ распространилась информация о его романе с Анной Чиповской. Сначала слухи подтвердила их общая знакомая, а позднее в социальных сетях актёра появились совместные фотографии, косвенно указывавшие на отношения. Впервые пара официально вышла в свет на показе сериала «Пекарь и красавица», затем — на премьере ремейка «Король Лев». Именно тогда внимание прессы привлекло кольцо на руке актрисы, однако объявлять о помолвке влюблённые не спешили.
Анна Чиповская в интервью подчёркивала, что не рассматривает брак и материнство как обязательные этапы для каждой женщины. Тем не менее летом 2023 года стало известно о свадьбе Ендальцева и Чиповской. Подтверждение появилось в личном блоге актрисы, где она опубликовала фотографию из загса. Однако актеры старались не выносить свою любовь на публику. Некоторые зрители утверждали, что между супругами корыстные отношения.
«Единственный, перед кем, я считаю, действительно имеет смысл отчитываться, — это, наверное, только Бог. Поэтому возьмите себя в руки и займитесь своей жизнью», — говорил Дмитрий.
Развод и последующие события
В январе 2025 года Дмитрий Ендальцев спровоцировал слухи о возможном разводе с Чиповской. Поводом стала публикация певицы Светы Ильчевской, разместившей фотографию, на которой актёр запечатлён в объятиях Виктории Сорокиной. Параллельно в СМИ появлялись сообщения о том, что Чиповская встречается с коллегой Никитой Григорьевым.
Официальных комментариев о причинах расставания бывшие супруги не давали. Однако слова Ендальцева, прозвучавшие в интервью о непростом этапе в жизни, были восприняты общественностью как косвенное подтверждение распада семьи.
«Это действительно непростой период. Ибо все, что ты из себя создал, все, во что верил и на что опирался, — рушится до основания. И ты стоишь на этих руинах собственных иллюзий и понимаешь только одно. Что ты не умер. И надо жить дальше. Строить все заново, но, уже честно отвечая себе на простые вопросы: что именно я хочу? Как именно я хочу?», — делился мыслями артист.До расставания Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская состояли в отношениях шесть лет. Их знакомство произошло на съёмках комедийной мелодрамы «Гороскоп на удачу». В тот период актриса встречалась с бизнесменом
Дмитрием Сергеевым. Спустя некоторое время Чиповская завершила прежние отношения, после чего в окружении артистов стали говорить о её возможном романе с коллегой.
Дмитрий Ендальцев сегодняДмитрий Ендальцев, по собственным словам, выбирает только те сценарии, которые вызывают у него искренний интерес. Очередное сотрудничество со Светланой Ходченковой состоялось в рамках сериала «Большая фарма». Режиссёр Данил Чащин и сценарист Олег Маловичко обратились к теме финансовых интересов фармацевтических компаний, которые, согласно сюжету, препятствуют выпуску эффективных препаратов против тяжёлых заболеваний. Съёмки драматического проекта завершились летом 2025 года.
С июля по ноябрь 2025 года проходили съёмки драматического сериала «Враги». Дмитрий Ендальцев и Любовь Аксёнова исполнили роли супругов, готовых на серьёзные поступки ради спасения сына. Проект создавался для платформы Okko, а его релиз был запланирован на 2026 год.