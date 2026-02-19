Настя Ивлеева назвала мужа Филиппа Бегака «пельменем»

19 февраля 2026, 13:45

Настя Ивлеева пошутила над супругом во время готовки пельменей

Настя Ивлеева с мужем (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева поделилась с подписчиками уютным домашним видео, на котором вместе с супругом Филиппом Бегаком готовит пельмени.





Кулинарный процесс оказался не только семейным, но и весьма забавным — телеведущая не удержалась от шуток в адрес мужа.



Во время лепки Ивлеева похвалила навыки супруга, отметив, что у него уже «набита рука» и он работает быстро и уверенно. Однако главным моментом ролика стал шуточный комментарий блогера.





«Вы знаете, что она мне сказала? Что этот пельмень — я, если бы я был пельменем!» — рассказал подписчикам Филипп Бегак.