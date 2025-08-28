Развод с Арнтгольц, молодая возлюбленная и слухи об измене: Ивану Жидкову 42 года. Как сегодня живет звезда «Грозовых ворот»
Иван Жидков — российский актёр театра и кино, чья карьера началась благодаря счастливому стечению обстоятельств. Несмотря на то, что в юности он не мечтал о сцене, харизма и природный талант сделали его востребованным артистом. Настоящую популярность ему принесла военная драма «Грозовые ворота». 28 августа ему исполняется 42 года. О биографии актёра, карьере и личной жизни, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Ивана ЖидковаБудущий актёр родился 28 августа 1983 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В детстве вместе с семьёй он переехал в Калининград, где прожил около шести лет. В школьные годы Жидков не посещал театральные студии и кружки, его семья была далека от мира искусства. Родители занимались бизнесом, а сам Иван после школы планировал поступать в Уральский политехнический институт.
Переломным моментом стала случайная съёмка в рекламном ролике. Тогда отец предложил сыну попробовать силы в актёрской профессии. В итоге после школы Жидков поступил в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Каменьковича, обойдя серьёзную конкуренцию. Уже во время учёбы он считался одним из самых перспективных студентов.
Театральная карьера ЖидковаПервыми постановками Жидкова стали спектакли «Последние» и «Ю» на сцене «Табакерки» и МХТ им. Чехова. Олег Табаков лично обратил внимание на молодого актёра и считал его одним из самых одарённых учеников.
Позже Жидков участвовал в спектаклях «Белая гвардия», «Билокси-блюз», «Воскресенье-супер». За роль в «Белой гвардии» он получил награду на фестивале «Московские дебюты». В дальнейшем артист переключился на антрепризные проекты и гастрольные спектакли, среди которых — «Пять вечеров», «Не будите спящую собаку», «Скамейка».
Первые фильмы и успех в киноДебют в кино состоялся у Ивана Жидкова ещё в студенческие годы. Его первой картиной стала мелодрама Петра Тодоровского «В созвездии Быка». Несмотря на положительные отзывы критиков, фильм остался недооценённым зрителями. Широкую известность актёр получил после участия в телепроектах «Солдаты», «Неотложка», «Убойная сила».
Прорыв: Иван Жидков в фильме «Грозовые ворота»Настоящим успехом стала роль в военной драме «Грозовые ворота». Фильм Андрея Малюкова с участием Михаила Пореченкова и Михаила Ефремова принёс Жидкову признание публики. Его персонаж стал символом мужества, а сам актёр был награждён медалью Министерства обороны России «За объединение боевого содружества».
После «Грозовых ворот» Жидков сосредоточился на кино. Среди его заметных ролей:
- «Нулевой километр» (приз за лучшую мужскую роль второго плана);
- «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (премия «Литература и кино»);
- «Чёрная молния» (фэнтезийный боевик Тимура Бекмамбетова);
- «Тёмный мир» — первый российский фильм в формате 3D;
- «Ланцет» (детективная мелодрама, 2019);
- «Пианистка» (2022);
- «Хронос» — научно-фантастический проект по произведениям Кира Булычёва.
Личная жизнь Ивана ЖидковаИстория отношений Ивана Жидкова всегда вызывала интерес у публики. Актёр не скрывал, что в личной жизни ему приходилось проходить через испытания.
Роман с Екатериной Семёновой
Первым серьёзным увлечением стала актриса Екатерина Семёнова, которая была старше Жидкова на 13 лет. Отношения были яркими, но непродолжительными.
Брак и развод с Татьяной АрнтгольцВ 2008 году Жидков женился на актрисе Татьяне Арнтгольц. В 2009 году у пары родилась дочь Мария. Однако в 2014-м супруги объявили о разводе. Артисты сумели сохранить дружеские отношения, а Иван остался активным отцом и продолжил участвовать в воспитании дочери.
«Думаю, это было правильное решение — разойтись. В нашем браке было много хорошего. Успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать, когда рождается ребенок. Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать. Чтобы преодолевать кризисы в отношениях, должна быть высокая мотивация. Сейчас институт брака меняется. Женщина может быть независимой от мужчины. Наши отношения просто себя изжили», — позже говорил артист.
Кроме того, были слухи, что артист изменял Татьяне, однако Жидков сплетни не подвтердил.
Отношения с Лилией Соловьёвой
Весной 2015 года Иван Жидков впервые показал публике новую избранницу — студентку Лилию Соловьёву, с которой познакомился через социальные сети. Онлайн-общение быстро переросло в роман, а вскоре и в полноценный союз.
После развода с Татьяной Арнтгольц актёр стал иначе смотреть на брак: для него важнее оказались внутренние ценности и гармония, а не штамп в паспорте. Поэтому официального предложения руки и сердца Лилия так и не дождалась.Тем не менее в 2017 году у них родился сын Степан. Но уже через год Соловьёва объявила о расставании. Она призналась, что благодарна Жидкову за ребёнка, но их пути разошлись. Поклонники тут же связали разрыв с возможными чувствами Ивана к Арнтгольц, однако сам актёр эту версию никогда не подтверждал.
Спустя месяц пара попробовала всё начать заново: Лилия с сыном переехала в элитный жилой комплекс, где Иван приобрёл квартиру с панорамным видом на Москву-реку. Однако вторая попытка не спасла отношения, и в итоге Соловьёва окончательно ушла. Интересно, что неподалёку от нового жилья Жидкова жила и его бывшая жена Татьяна Арнтгольц вместе с дочерью Машей.
Роман с Анастасией Юрченко
В 2019 году Иван поделился романтичным фото, на котором держал женскую руку за ужином в ресторане. Лица девушки видно не было, но подписчики быстро узнали в спутнице модель Анастасию Юрченко. Актёр подтвердил роман и даже публично встал на её защиту после резких комментариев Лилии. С Соловьёвой Жидков больше не поддерживал контакт, но при этом остался вовлечённым отцом. В сети он часто публиковал фото с детьми: совместные прогулки, походы в кафе и семейные поездки.
Новая любовь — Мария Чередниченко
В 2021 году Иван решил, что пора поставить точку в холостяцкой жизни. Перед поездкой на съёмки в Ростов-на-Дону он пообещал самому себе вернуться с невестой. Знакомства следовали одно за другим, но ни одно не перерастало во что-то серьёзное. Всё изменилось случайно — в салоне маникюра. Там работала администратором Мария Чередниченко. Сбой терминала заставил Жидкова перевести деньги по номеру телефона, который позже стал первым шагом к их общению. Актёр сразу написал девушке, и уже на первом свидании предложил поехать с ним в Москву.
В 2022 году пара стала жить вместе. Разница в возрасте — 17 лет — не стала препятствием. Более того, Мария быстро нашла общий язык с детьми Жидкова. В эфире программы «Судьба человека» актёр признался, что готовится сделать девушке предложение.
В начале 2025 года Мария Чередниченко отправилась к своему возлюбленному на Бали, где тот отдыхал вместе с детьми. Актер поделился в соцсетях снимками из поездки, на которых запечатлены они вместе. По словам Жидкова, рядом с Марией он чувствует себя счастливым и верит, что у них получится построить крепкую семью. Сам актер не исключает рождения еще одного ребенка, однако подчеркивает, что не торопит любимую с этим решением.
Летом этого года возлюбленные отметили три года отношений.