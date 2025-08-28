Старший сын Майкла Джексона женится: что известно о его избраннице
Старший сын Майкла Джексона Принс сделал предложение своей девушке Молли Ширманг. Их свадьба состоится после восьми лет отношений. Об этом стало известно из его Instagram*-аккаунта.
Впервые о своей избраннице Принс заговорил еще в 2018-м. По его словам, тогда Молли отличалась мягким характером, а он был ее полной противоположностью — вспыльчив и резок. Они вместе росли и учились в одной школе. Теперь же решили связать себя узами брака.
Джексон-младший поделился снимком, на котором целует свою возлюбленную. На ее руке можно заметить обручальное кольцо. Новоиспеченная невеста уже познакомилась с 95-летней бабушкой Кэтрин Джексон — матерью покойного короля поп-музыки. Торжество по случаю помолвки прошло в узком семейном кругу.
«Мы объездили весь мир, получили дипломы и так многому научились вместе. Я с нетерпением жду следующей главы нашей жизни, ведь мы продолжаем расти и создавать прекрасные воспоминания», — написал Принс.Известно, что он появился на свет в браке музыканта с медсестрой Дебби Роу. У него также есть единокровная сестра Пэрис и сводный брат-тезка, которого выносила суррогатная мать.
